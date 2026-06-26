＜動意株・２６日＞（前引け）＝アクリート、ＴＯＲＥＸ、セレス ＜動意株・２６日＞（前引け）＝アクリート、ＴＯＲＥＸ、セレス

アクリート<4395.T>＝物色人気集中でカイ気配。スマートフォンのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）配信代行サービスの最大手だが、近年は認証用途で同社の商機が高まっている。また、新たなＡＩインフラビジネスも収益貢献が著しい。生成ＡＩブームが加速するなか、ＧＰＵサーバーの調達販売が急拡大しているほか、データセンター基盤構築などでビジネスチャンスを広げている。そうしたなか、２５日取引終了後、コンテナ型データセンター事業をＩＴインフラ企業のゲットワークス（東京都千代田区）と共同で開始することを発表した。今後５年間で５０億～１００億円の売上規模を目指すとしている。これが強力な株価刺激材料となり、投資資金の攻勢を誘っている。



トレックス・セミコンダクター<6616.T>＝上値指向強める。５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現で上値指向が強い。電源ＩＣで強みを発揮するファブレスメーカーだが、アナログ半導体のエキスパートでもあり、近年はＡＩデータセンターのインフラ加速を背景に持ち前の小型化・省電力技術で商機が高まる方向にある。２７年３月期はトップラインの２ケタ増収効果に加え、利益率改善で営業利益は前期比２０％増の１３億円を見込んでいる。需給面では浮動株比率が低く品薄感があり、大口投資資金の手替わりの思惑なども背景に上値指向が強い。



セレス<3696.T>＝商い伴い急反騰。２５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、最終利益を１６億円から５９億円（前期比２．４倍）に上方修正し、期末一括配当予想を６０円から９０円（前期８０円）へ増額修正したことを好感した買いが流入している。持ち分法適用関連会社であるビットバンクに関する基本合意書をＳＢＩホールディングス<8473.T>などと締結し、保有するビットバンク株式全てを売却するのに伴い、関係会社株式売却益約５５億円を特別利益として計上することなどが要因。なお、売上高３５７億円（前期比２０．４％増）、営業利益２８億円（同２０．０％増）は従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS