首位通過のオランダは決勝T1回戦でモロッコと対戦!! 敗退決定のチュニジアに3発勝利
[6.25 W杯F組第3節 チュニジア 1-3 オランダ]
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行い、オランダが3-1の勝利を収めた。首位通過を決めたオランダは29日の決勝トーナメント1回戦でモロッコ代表と対戦する。
第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定している状況で最終節を迎えた。
試合開始早々の前半3分にオランダが先制に成功する。右サイドのDFデンゼル・ダンフリースが鋭いグラウンダーのクロスを供給すると、クリアを試みたMFエリス・スキリのオウンゴールを誘い、スコアを1-0とした。
さらに7分、MFティジャーニ・ラインデルスが蹴り出したFKをファーサイドのDFフィルヒル・ファン・ダイクが折り返すと、逆サイドで反応したFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げた。
2-0のまま後半を迎えると、9分にチュニジアが1点を返す。MFハンニバル・メイブリが蹴り出したCKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、1点差に詰め寄る。しかし、17分、左CKをニアサイドのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケがすらしたボールがMFアニス・ベン・スリマンに当たってゴールマウスに吸い込まれ、オランダのリードは再び2点差となった。
その後、オランダに追加点こそ生まれなかったが、チュニジアの反撃を許さずに3-1のまま逃げ切り、首位通過を決めた。
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行い、オランダが3-1の勝利を収めた。首位通過を決めたオランダは29日の決勝トーナメント1回戦でモロッコ代表と対戦する。
第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定している状況で最終節を迎えた。
さらに7分、MFティジャーニ・ラインデルスが蹴り出したFKをファーサイドのDFフィルヒル・ファン・ダイクが折り返すと、逆サイドで反応したFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げた。
2-0のまま後半を迎えると、9分にチュニジアが1点を返す。MFハンニバル・メイブリが蹴り出したCKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、1点差に詰め寄る。しかし、17分、左CKをニアサイドのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケがすらしたボールがMFアニス・ベン・スリマンに当たってゴールマウスに吸い込まれ、オランダのリードは再び2点差となった。
その後、オランダに追加点こそ生まれなかったが、チュニジアの反撃を許さずに3-1のまま逃げ切り、首位通過を決めた。