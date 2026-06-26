[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](サンフランシスコ)

※11:00開始

<出場メンバー>

[パラグアイ]

先発

GK 12 オルランド ヒル

DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス

DF 3 オマル・アルデレーテ

DF 4 フアン カセレス

DF 15 グスタボ ゴメス

DF 26 アレクサンドロ マイダナ

MF 8 ディエゴ・ゴメス

MF 14 アドリアン クーバス

MF 23 マティアス ガラルサ

FW 19 フリオ・エンシソ

FW 21 ガブリエル アヴァロス

控え

GK 1 ロベルト フェルナンデス

GK 22 ガストン オルヴェイラ

DF 5 ファビアン・バルブエナ

DF 6 フニオール アロンソ

DF 13 ホセ カナレ

MF 11 マウリシオ

MF 16 ダミアン ボバディージャ

MF 17 アレハンドロ ロメロ

MF 20 ブライアン オヘダ

FW 7 ラモン・ソサ

FW 9 アントニオ・サナブリア

FW 18 アレックス アルセ

FW 24 グスタヴォ カバジェロ

FW 25 イシドロ ピッタ

監督

グスタヴォ アルファロ

[オーストラリア]

先発

GK 18 パトリック ビーチ

DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ

DF 19 ハリー・サウター

DF 25 ルーカス ヘリントン

MF 5 ジョーダン・ボス

MF 8 コナー・メトカーフ

MF 13 エイデン オニール

MF 16 アジズ ベヒッチ

MF 20 クリスティアン・ボルパト

MF 22 ジャクソン・アーバイン

FW 17 ネストリー イランクンダ

控え

GK 1 マシュー・ライアン

GK 12 ポール イゾー

DF 2 ミロシュ デゲネク

DF 6 ジェイソン・ゲリア

DF 15 カイ トレウィン

DF 21 キャメロン・バージェス

MF 10 アイディン・フルスティッチ

MF 11 アワー・メイビル

MF 14 キャメロン デヴリン

MF 24 ポール オコン

FW 9 モハメド トゥーレ

FW 23 ニシャン ヴェルピレイ

FW 26 テテ・イェンギ

監督

ポポヴィッチアントニー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります