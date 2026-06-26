パラグアイvsオーストラリア スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](サンフランシスコ)
※11:00開始
<出場メンバー>
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 15 グスタボ ゴメス
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ホセ カナレ
MF 11 マウリシオ
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 19 ハリー・サウター
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 5 ジョーダン・ボス
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 13 エイデン オニール
MF 16 アジズ ベヒッチ
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 17 ネストリー イランクンダ
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 24 ポール オコン
FW 9 モハメド トゥーレ
FW 23 ニシャン ヴェルピレイ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
※11:00開始
<出場メンバー>
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 15 グスタボ ゴメス
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ホセ カナレ
MF 11 マウリシオ
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 19 ハリー・サウター
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 5 ジョーダン・ボス
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 13 エイデン オニール
MF 16 アジズ ベヒッチ
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 17 ネストリー イランクンダ
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 24 ポール オコン
FW 9 モハメド トゥーレ
FW 23 ニシャン ヴェルピレイ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります