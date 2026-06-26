トルコvsアメリカ スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ロサンゼルス)
※11:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 15 オザン・カバク
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 11 ケナン・ユルディズ
MF 13 エレン エルマル
MF 24 オウズ アイデュン
FW 21 バルシュ・ユルマズ
控え
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 メリフ・デミラル
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 フェルディ・カディオール
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 16 イスマイル ユクセキ
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
FW 9 デニス・ギュル
FW 19 ユヌス アクギュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[アメリカ]
先発
GK 1 マット・ターナー
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 14 セバスチャン バーハルター
FW 9 リカルド・ペピ
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 21 ティモシー・ウェア
控え
GK 24 マット フリーズ
GK 25 クリス ブレイディ
DF 2 セルジーニョ・デスト
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 4 タイラー・アダムス
MF 10 クリスティアン・プリシッチ
MF 17 マリク・ティルマン
MF 18 マックス アーフステン
FW 19 ハジ ライト
FW 20 フォラリン・バログン
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
※11:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 15 オザン・カバク
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 11 ケナン・ユルディズ
MF 13 エレン エルマル
MF 24 オウズ アイデュン
FW 21 バルシュ・ユルマズ
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 メリフ・デミラル
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 フェルディ・カディオール
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 16 イスマイル ユクセキ
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
FW 9 デニス・ギュル
FW 19 ユヌス アクギュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[アメリカ]
先発
GK 1 マット・ターナー
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 14 セバスチャン バーハルター
FW 9 リカルド・ペピ
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 21 ティモシー・ウェア
控え
GK 24 マット フリーズ
GK 25 クリス ブレイディ
DF 2 セルジーニョ・デスト
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 4 タイラー・アダムス
MF 10 クリスティアン・プリシッチ
MF 17 マリク・ティルマン
MF 18 マックス アーフステン
FW 19 ハジ ライト
FW 20 フォラリン・バログン
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります