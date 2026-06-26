[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ロサンゼルス)

※11:00開始

<出場メンバー>

[トルコ]

先発

GK 23 ウグルカン・チャクル

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ

DF 15 オザン・カバク

MF 5 サリフ・エズジャン

MF 6 オルクン・コクチュ

MF 8 アルダ・ギュレル

MF 11 ケナン・ユルディズ

MF 13 エレン エルマル

MF 24 オウズ アイデュン

FW 21 バルシュ・ユルマズ

控え

GK 1 メルト ギュノク

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 メリフ・デミラル

DF 4 チャグラル・ソユンク

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 20 フェルディ・カディオール

DF 22 カーン・アイハン

DF 25 サメト アカイディン

MF 10 ハカン・チャルハノール

MF 16 イスマイル ユクセキ

MF 17 イルファン カフヴェジ

MF 26 ジャン・ウズン

FW 7 ケレム・アクトゥルコール

FW 9 デニス・ギュル

FW 19 ユヌス アクギュン

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

[アメリカ]

先発

GK 1 マット・ターナー

DF 6 オーストン・トラスティー

DF 12 マイルズ ロビンソン

DF 22 マーク・マッケンジー

DF 23 ジョー・スカリー

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 8 ウェストン・マッケニー

MF 14 セバスチャン バーハルター

FW 9 リカルド・ペピ

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 21 ティモシー・ウェア

控え

GK 24 マット フリーズ

GK 25 クリス ブレイディ

DF 2 セルジーニョ・デスト

DF 3 クリス・リチャーズ

DF 5 アントニー・ロビンソン

DF 13 ティム・リーム

DF 16 アレックス・フリーマン

MF 4 タイラー・アダムス

MF 10 クリスティアン・プリシッチ

MF 17 マリク・ティルマン

MF 18 マックス アーフステン

FW 19 ハジ ライト

FW 20 フォラリン・バログン

FW 26 アレハンドロ センデハス

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります