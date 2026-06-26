開催：2026.6.26

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 6 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が26日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

1回表、5番 ジェーソン・ドミンゲス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 BOS 0-1 NYY

4回表、8番 ホセ・カバジェロ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 BOS 0-2 NYY

5回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでRソックス得点 BOS 1-2 NYY、5番 ジャレン・デュラン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 2-2 NYY、6番 ケーレブ・ダービン 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 4-2 NYY

7回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 12球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 BOS 4-3 NYY

8回裏、1番 ネーサン・イートン カウント1-1から押し出しの死球でRソックス得点 BOS 5-3 NYY、2番 セダン・ラファエラ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 6-3 NYY

試合は6対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで7勝5敗0S。負け投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで8勝4敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝3敗15Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.237となっている。

ここまでRソックスは33勝46敗で14.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位。一方ヤンキースは48勝32敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:28:19 更新