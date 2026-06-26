開催：2026.6.26

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 4 [カブス]

MLBの試合が26日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するカブスの先発投手はマット・ボイドで試合は開始した。

6回表、2番 マイケル・コンフォート 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 0-1 CHC、4番 アレックス・ブレグマン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 0-2 CHC、5番 イアン・ハップ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 0-3 CHC

6回裏、8番 エリック・ワゲイマン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-3 CHC

7回裏、4番 ジャレド・ヤング 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 3-3 CHC

10回表、1番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 3-4 CHC

試合は3対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのジェーコブ・ウェブで、ここまで2勝2敗2S。負け投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで2勝3敗0S。カブスのソーントンにセーブがつき、2勝2敗1Sとなっている。

ここまでメッツは34勝47敗で15.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方カブスは44勝37敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:38:15 更新