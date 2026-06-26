気象庁発表

【台風情報】台風進路、今後の全国の天気

台風第７号は、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近しており、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日は台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近するでしょう。南西諸島では、暴風に厳重に警戒し、東日本太平洋側でも暴風に警戒してください。南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。沖縄地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第７号は、２６日４時には久米島の北北西にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の南東側１１０キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風第７号は、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近しています。台風第７号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近するでしょう。また、台風第８号が日本の南を北上しています。台風第８号の進路はこれまでの予想より西よりとなり、２７日は東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

さらに、前線が、東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、ほとんど停滞しています。

台風第７号と台風第８号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、２７日にかけて、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

■風・波・雨の予想

［風の予想］

南西諸島では、猛烈な風が吹くでしょう。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４０メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２３メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２６日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う



［雨の予想］

南西諸島、西日本や東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 １２０ミリ

九州南部・奄美地方 １８０ミリ

沖縄地方 ２００ミリ

その後、２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 １００ミリ

東北地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

南西諸島では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。東日本太平洋側でも、暴風に警戒してください。また、南西諸島では２６日は、西日本太平洋側と東日本太平洋側では２７日は、大しけとなるでしょう。うねりを伴う高波に警戒してください。

南西諸島と西日本では２６日は、東日本太平洋側では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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