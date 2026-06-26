熱帯夜もサラサラ快適！夏の寝苦しさを乗りきる「快眠グッズ」おすすめ3選
編集部おすすめ。夏は「ガーゼケット」を使ってみて
蒸し暑くて寝苦しい夏の夜。「冷房をつけっぱなしにすると体が冷えるし、消すと暑さで目が覚めてしまう」とお悩みではありませんか？
汗や湿気によるジメジメも、安眠を妨げる大きな原因になります。
今回は、そんな夏の夜を快適に過ごし、すっきりとした朝を迎えるための優秀な「快眠グッズ」を3つ厳選してご紹介します！
■ずっと触れていたくなる心地よさ「やわらか速乾ガーゼケット」
1つ目は、日々の暮らしに優しく寄り添ってくれる「やわらか速乾ガーゼケット」。
洗うたびにふんわり感がアップし、ずっと包まれていたくなるような心地よさです。夏の冷房対策やおうちでのリラックスタイムにも手放せない1枚になりますよ。
■冷凍庫で枕を冷やす新習慣！「p!nto float（ピントフロート）」
2つ目は、今お使いのマクラの上に置いて頭を休める、マルチなサポートピロー「p!nto float（ピントフロート）」。もっちりふんわりとした心地よいフィット感で、頭を優しく包み込んでくれます。
冷凍庫で冷やして使えるのがこの季節に嬉しいポイント。ひんやりとした心地よさが頭に伝わり、熱帯夜の寝苦しさをすっきりと和らげてくれます。
さらにパソコン作業中のリストレストとしても活躍。もっちりとした弾力で手首を支え、快適な作業時間をサポートしてくれます。
■敷くだけでジメジメ解消！西川（nishikawa）「からっと寝 敷くだけ簡単 寝具用除湿シート」
最後は、Amazonでも大人気の西川の除湿シート「からっと寝」。
夏の寝苦しさの盲点である「寝汗による布団の湿気」をグングン吸収してくれる優れものです。
使い方は、今お使いの敷布団やマットレスの下、またはベッドパッドの下に敷くだけととっても簡単。布団のジメジメ感を解消し、サラサラとした快適な寝心地をキープしてくれます。
さらに、湿気を吸うと「吸湿センサー」の色がブルーからピンクに変わって干し時を知らせてくれるのも親切。天日干しをすれば吸湿力が戻り、繰り返し何度も使えるので経済的です。気になる汗の臭いも抑えてくれる、夏のマストアイテムです。
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寝具の肌触りや温度、そして布団の湿気対策を見直すだけで、夏の眠りの質はぐっと上がります。
頼れる優秀アイテムを上手に取り入れて、今年の夏は熱帯夜に負けず、心地よい眠りを手に入れてみませんか？
文＝編集部M
Model：Ran Taniguchi
Photo：Emiko Tennichi
Hair & Makeup：Chie Ishikawa
Styling：Nozomi Kameko