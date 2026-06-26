編集部おすすめ。夏は「ガーゼケット」を使ってみて

蒸し暑くて寝苦しい夏の夜。「冷房をつけっぱなしにすると体が冷えるし、消すと暑さで目が覚めてしまう」とお悩みではありませんか？

汗や湿気によるジメジメも、安眠を妨げる大きな原因になります。

今回は、そんな夏の夜を快適に過ごし、すっきりとした朝を迎えるための優秀な「快眠グッズ」を3つ厳選してご紹介します！

■ずっと触れていたくなる心地よさ「やわらか速乾ガーゼケット」



1つ目は、日々の暮らしに優しく寄り添ってくれる「やわらか速乾ガーゼケット」。

軽やかなガーゼ素材で作られており、汗をかいても肌にまとわりつかず、サラサラとした快適な肌触りが続きます。優れた速乾性でお洗濯もラクちんなので、汗をかきやすい夏でもこまめに洗えて衛生的。



洗うたびにふんわり感がアップし、ずっと包まれていたくなるような心地よさです。夏の冷房対策やおうちでのリラックスタイムにも手放せない1枚になりますよ。



■冷凍庫で枕を冷やす新習慣！「p!nto float（ピントフロート）」



2つ目は、今お使いのマクラの上に置いて頭を休める、マルチなサポートピロー「p!nto float（ピントフロート）」。もっちりふんわりとした心地よいフィット感で、頭を優しく包み込んでくれます。



冷凍庫で冷やして使えるのがこの季節に嬉しいポイント。ひんやりとした心地よさが頭に伝わり、熱帯夜の寝苦しさをすっきりと和らげてくれます。



さらにパソコン作業中のリストレストとしても活躍。もっちりとした弾力で手首を支え、快適な作業時間をサポートしてくれます。

■敷くだけでジメジメ解消！西川（nishikawa）「からっと寝 敷くだけ簡単 寝具用除湿シート」



最後は、Amazonでも大人気の西川の除湿シート「からっと寝」。

夏の寝苦しさの盲点である「寝汗による布団の湿気」をグングン吸収してくれる優れものです。

使い方は、今お使いの敷布団やマットレスの下、またはベッドパッドの下に敷くだけととっても簡単。布団のジメジメ感を解消し、サラサラとした快適な寝心地をキープしてくれます。



さらに、湿気を吸うと「吸湿センサー」の色がブルーからピンクに変わって干し時を知らせてくれるのも親切。天日干しをすれば吸湿力が戻り、繰り返し何度も使えるので経済的です。気になる汗の臭いも抑えてくれる、夏のマストアイテムです。

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寝具の肌触りや温度、そして布団の湿気対策を見直すだけで、夏の眠りの質はぐっと上がります。

頼れる優秀アイテムを上手に取り入れて、今年の夏は熱帯夜に負けず、心地よい眠りを手に入れてみませんか？

文＝編集部M

Model：Ran Taniguchi

Photo：Emiko Tennichi

Hair & Makeup：Chie Ishikawa

Styling：Nozomi Kameko