岡田将生が、InstagramでBTSの「Hooligan」を「最近この曲ばかり聞いている」と紹介し、話題を集めている。

【写真】カラフルなLOEWEを着こなす岡田将生、BGMはBTS①②【動画】BTS「Hooligan」パフォーマンス動画①②

■岡田将生がBTSにハマり中？「最近この曲ばかり聞いている」

岡田はファッション誌『UOMO』に登場し、LOEWE（ロエベ）を纏ったシューティングに参加。ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスをあらたなクリエイティブディレクターに迎えた色鮮やかなコレクションを着こなしている。

アンニュイな表情で頬杖をついたり（1枚目）、背中を反らせてカメラを見上げたり（3枚目）、様々なポージングで魅せる岡田。真っ赤なシャツにイエローのパンツ、ブルーのブルゾンといったカラーリングも見事に自分のものにし、ラインパンツのコーディネート（6枚目）では脚の長さが際立った。そんな彼の日常を、BTSの最新アルバム収録曲の「Hooligan」が彩っているようだ。

SNSでは「かっこよすぎ」「ググとテテの中間テイスト感」「この曲を選曲するあたりさすが」「推しが推しの曲使ってて幸」「岡田君とBTSのコラボあるといいなあ」「まさかのARMY？」「完璧すぎる美」「ぱっと見韓国アイドルかと思った」「等身がバグ」「脚長すぎ」「色気が凄い！」と、反響を集めている。

■余裕たっぷりなダンスが魅力！BTS「Hooligan」

BTSの「Hooligan」は、メンバーが余裕たっぷりなダンスパフォーマンスで魅せるオルタナティブヒップホップナンバー。開催中のワールドツアーでもキーになる楽曲として披露されている。