日経平均26日前引け＝反落、2763円安の6万9602円 日経平均26日前引け＝反落、2763円安の6万9602円

26日前引けの日経平均株価は反落。前日比2763.62円（-3.82％）安の6万9602.72円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は843、値下がりは677、変わらずは35。



日経平均マイナス寄与度は810.97円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が701.55円、東エレク <8035>が245.38円、キオクシア <285A>が227.15円、ＴＤＫ <6762>が160.91円と並んだ。



プラス寄与度トップは花王 <4452>で、日経平均を10.83円押し上げ。次いでルネサス <6723>が8.92円、オリンパス <7733>が6.77円、テルモ <4543>が6.70円、ダイキン <6367>が5.87円と続いた。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、建設、食料、鉱業が続いた。値下がり上位には情報・通信、電気機器、非鉄金属が並んだ。



株探ニュース