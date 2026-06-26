ETF売買動向＝26日前引け、ｉＳＩＧ社債、ｉＳ米リートが新高値 ETF売買動向＝26日前引け、ｉＳＩＧ社債、ｉＳ米リートが新高値

26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.6％減の4435億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％減の3190億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> 、グローバルＸ 超短期米国債 ＥＴＦ <133A> など19銘柄が新高値。東証グロース・コアＥＴＦ <1563> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が9.37％高、ｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> が7.60％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が5.05％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は11.47％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は6.56％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は6.39％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は6.35％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は6.23％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2763円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1907億3600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均2171億3800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が365億3000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が227億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が171億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が156億4700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が154億2700万円の売買代金となった。



株探ニュース