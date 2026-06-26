ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地ロジャーズセンターでのレンジャーズ戦に「4番三塁」で先発出場。3点を追う最終回に3試合ぶりとなる18号2ランを放つなど、4打数2安打2打点で打線をけん引した。試合はブルージェイズが5－6で惜しくも敗れている。

また、同日発表されたオールスター1次投票の結果では、ア・リーグ三塁手部門トップに選出された。ここまで19本塁打のジュニア・カミネロ内野手（レイズ）との最終投票に臨む。

■カミネロを制して三塁手トップに

6月打撃好調の岡本は、この日も打撃でチームをけん引。6点ビハインドの5回裏に左前打で好機を作ると、デービス・シュナイダー外野手の犠飛で生還。反撃の口火を切った。

ブルージェイズ3点ビハインドで迎えた最終回には、相手3番手ジェイコブ・ラッツ投手の3球目真ん中フォーシームを弾き返すと、角度26度、速度108.1マイル（約173.9キロ）で舞い上がった打球は、飛距離420フィート（約128.0メートル）で中堅バックスクリーンに飛び込む18号2ランとなった。

また同日、岡本はオールスター1次投票の結果でカミネロを追い抜き、ア・リーグ三塁手部門トップでファイナリスト進出。ここまでチームトップの18本塁打、51打点と奮闘。6月は月間打率.316、OPS.989と好調で夢のオールスタースタメン出場も見えてきた。

カナダの地元メディア『ブルージェイズ・ネーション』のトーマス・ホール記者は、自身のXで岡本の一発を速報。「ブルージェイズは紛れもなく岡本のチームだ。彼はこの攻撃陣の生命線になっている」と、主砲の一発を称賛していた。

