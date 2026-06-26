東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ジーネクストがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ジーネクストがS高

26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数201、値下がり銘柄数322と、値下がりが優勢だった。



個別ではジーネクスト<4179>がストップ高。ＬｉＮＫＸ<584A>、サクシード<9256>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アドベンチャー<6030>、イシン<143A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は値上がり率上位に買われた。



一方、海帆<3133>が一時ストップ安と急落した。コージンバイオ<177A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ソフトフロントホールディングス<2321>、メディネット<2370>、クラシル<299A>など40銘柄は年初来安値を更新。レナサイエンス<4889>、データセクション<3905>、ＱＤレーザ<6613>、ＴＭＨ<280A>、オキサイド<6521>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース