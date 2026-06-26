ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 190736 -22.6 78310
２. <200A> 野村日半導 48410 10.6 5975
３. <1357> 日経Ｄインバ 36530 30.0 2596
４. <1321> 野村日経平均 22771 -10.6 72850
５. <1458> 楽天Ｗブル 17188 29.7 93390
６. <1360> 日経ベア２ 15647 22.2 63.6
７. <1579> 日経ブル２ 15427 21.2 845.6
８. <2644> ＧＸ半導日株 11845 -31.1 4849
９. <1306> 野村東証指数 9930 43.7 420.8
10. <1540> 純金信託 6077 0.8 19345
11. <1568> ＴＰＸブル 5691 47.1 946.9
12. <1329> ｉＳ日経 4579 -14.9 7249
13. <1330> 上場日経平均 3630 11.7 72930
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 3567 57.6 411.1
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3148 12.8 72570
16. <1356> ＴＰＸベア２ 2663 -24.5 114.4
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2148 -9.7 4826
18. <1358> 上場日経２倍 2044 -18.9 149900
19. <2243> ＧＸ半導体 1928 -39.6 5202
20. <2840> ｉＦＥナ百無 1883 725.9 2718
21. <1308> 上場東証指数 1613 -14.3 4155
22. <1542> 純銀信託 1603 -51.1 26850
23. <1615> 野村東証銀行 1587 -7.8 701.3
24. <1459> 楽天Ｗベア 1412 -6.1 104
25. <563A> ＧＸＮデカバ 1317 68.4 1095
26. <1346> ＭＸ２２５ 1139 -25.2 72440
27. <1489> 日経高配５０ 1109 3.1 3170
28. <282A> ＧＸ半導１０ 1018 -62.4 3149
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ 991 231.4 2918
30. <1545> 野村ナスＨ無 877 21.0 238.2
31. <213A> 上場半導体株 875 -52.6 552.3
32. <2559> ＭＸ全世界株 834 109.0 2921
33. <221A> ＭＸ日半導体 827 -26.9 1558.5
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 800 -51.5 1957.5
35. <1369> Ｏｎｅ２２５ 716 12.9 70300
36. <314A> ｉＳゴールド 660 -40.5 307.2
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 618 -26.1 4250
38. <1655> ｉＳ米国株 532 3.9 855.7
39. <2036> 金先物Ｗブル 527 -48.8 140800
40. <1328> 野村金連動 519 -24.8 15345
41. <1597> ＭＸＪリート 502 144.9 1860
42. <2525> 農中日経平均 498 403.0 70370
43. <1671> ＷＴＩ原油 486 -56.4 4423
44. <2244> ＧＸＵテック 480 48.1 3405
45. <2033> コスピブル 454 -24.5 129650
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 452 0.2 73530
47. <1569> ＴＰＸベア 447 142.9 764.5
48. <1326> ＳＰＤＲ 433 -64.5 59450
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 419 52.4 2435
50. <1571> 日経インバ 418 -26.3 285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 190736 -22.6 78310
２. <200A> 野村日半導 48410 10.6 5975
３. <1357> 日経Ｄインバ 36530 30.0 2596
４. <1321> 野村日経平均 22771 -10.6 72850
５. <1458> 楽天Ｗブル 17188 29.7 93390
６. <1360> 日経ベア２ 15647 22.2 63.6
７. <1579> 日経ブル２ 15427 21.2 845.6
８. <2644> ＧＸ半導日株 11845 -31.1 4849
９. <1306> 野村東証指数 9930 43.7 420.8
10. <1540> 純金信託 6077 0.8 19345
11. <1568> ＴＰＸブル 5691 47.1 946.9
12. <1329> ｉＳ日経 4579 -14.9 7249
13. <1330> 上場日経平均 3630 11.7 72930
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 3567 57.6 411.1
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3148 12.8 72570
16. <1356> ＴＰＸベア２ 2663 -24.5 114.4
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2148 -9.7 4826
18. <1358> 上場日経２倍 2044 -18.9 149900
19. <2243> ＧＸ半導体 1928 -39.6 5202
20. <2840> ｉＦＥナ百無 1883 725.9 2718
21. <1308> 上場東証指数 1613 -14.3 4155
22. <1542> 純銀信託 1603 -51.1 26850
23. <1615> 野村東証銀行 1587 -7.8 701.3
24. <1459> 楽天Ｗベア 1412 -6.1 104
25. <563A> ＧＸＮデカバ 1317 68.4 1095
26. <1346> ＭＸ２２５ 1139 -25.2 72440
27. <1489> 日経高配５０ 1109 3.1 3170
28. <282A> ＧＸ半導１０ 1018 -62.4 3149
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ 991 231.4 2918
30. <1545> 野村ナスＨ無 877 21.0 238.2
31. <213A> 上場半導体株 875 -52.6 552.3
32. <2559> ＭＸ全世界株 834 109.0 2921
33. <221A> ＭＸ日半導体 827 -26.9 1558.5
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 800 -51.5 1957.5
35. <1369> Ｏｎｅ２２５ 716 12.9 70300
36. <314A> ｉＳゴールド 660 -40.5 307.2
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 618 -26.1 4250
38. <1655> ｉＳ米国株 532 3.9 855.7
39. <2036> 金先物Ｗブル 527 -48.8 140800
40. <1328> 野村金連動 519 -24.8 15345
41. <1597> ＭＸＪリート 502 144.9 1860
42. <2525> 農中日経平均 498 403.0 70370
43. <1671> ＷＴＩ原油 486 -56.4 4423
44. <2244> ＧＸＵテック 480 48.1 3405
45. <2033> コスピブル 454 -24.5 129650
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 452 0.2 73530
47. <1569> ＴＰＸベア 447 142.9 764.5
48. <1326> ＳＰＤＲ 433 -64.5 59450
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 419 52.4 2435
50. <1571> 日経インバ 418 -26.3 285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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