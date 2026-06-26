　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　190736　　 -22.6　　　 78310
２. <200A> 野村日半導　　　 48410　　　10.6　　　　5975
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 36530　　　30.0　　　　2596
４. <1321> 野村日経平均　　 22771　　 -10.6　　　 72850
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17188　　　29.7　　　 93390
６. <1360> 日経ベア２　　　 15647　　　22.2　　　　63.6
７. <1579> 日経ブル２　　　 15427　　　21.2　　　 845.6
８. <2644> ＧＸ半導日株　　 11845　　 -31.1　　　　4849
９. <1306> 野村東証指数　　　9930　　　43.7　　　 420.8
10. <1540> 純金信託　　　　　6077　　　 0.8　　　 19345
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5691　　　47.1　　　 946.9
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4579　　 -14.9　　　　7249
13. <1330> 上場日経平均　　　3630　　　11.7　　　 72930
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3567　　　57.6　　　 411.1
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3148　　　12.8　　　 72570
16. <1356> ＴＰＸベア２　　　2663　　 -24.5　　　 114.4
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2148　　　-9.7　　　　4826
18. <1358> 上場日経２倍　　　2044　　 -18.9　　　149900
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　1928　　 -39.6　　　　5202
20. <2840> ｉＦＥナ百無　　　1883　　 725.9　　　　2718
21. <1308> 上場東証指数　　　1613　　 -14.3　　　　4155
22. <1542> 純銀信託　　　　　1603　　 -51.1　　　 26850
23. <1615> 野村東証銀行　　　1587　　　-7.8　　　 701.3
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1412　　　-6.1　　　　 104
25. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1317　　　68.4　　　　1095
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1139　　 -25.2　　　 72440
27. <1489> 日経高配５０　　　1109　　　 3.1　　　　3170
28. <282A> ＧＸ半導１０　　　1018　　 -62.4　　　　3149
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 991　　 231.4　　　　2918
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 877　　　21.0　　　 238.2
31. <213A> 上場半導体株　　　 875　　 -52.6　　　 552.3
32. <2559> ＭＸ全世界株　　　 834　　 109.0　　　　2921
33. <221A> ＭＸ日半導体　　　 827　　 -26.9　　　1558.5
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 800　　 -51.5　　　1957.5
35. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 716　　　12.9　　　 70300
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 660　　 -40.5　　　 307.2
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 618　　 -26.1　　　　4250
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 532　　　 3.9　　　 855.7
39. <2036> 金先物Ｗブル　　　 527　　 -48.8　　　140800
40. <1328> 野村金連動　　　　 519　　 -24.8　　　 15345
41. <1597> ＭＸＪリート　　　 502　　 144.9　　　　1860
42. <2525> 農中日経平均　　　 498　　 403.0　　　 70370
43. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 486　　 -56.4　　　　4423
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 480　　　48.1　　　　3405
45. <2033> コスピブル　　　　 454　　 -24.5　　　129650
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 452　　　 0.2　　　 73530
47. <1569> ＴＰＸベア　　　　 447　　 142.9　　　 764.5
48. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 433　　 -64.5　　　 59450
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 419　　　52.4　　　　2435
50. <1571> 日経インバ　　　　 418　　 -26.3　　　　 285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース