【函館記念／データ攻略】マジックサンズとケイアイセナの「買い or 消し」　人気一角に「3.1.0.1」の追い風

今週は函館競馬場で函館記念（芝2000m）が行われる。サマー2000シリーズ第一戦として施行される伝統のハンデ重賞だ。

ここでは、過去10年からマジックサンズとケイアイセナにフォーカスしたデータを取り上げる。

■マジックサンズに「3.1.0.1」の追い風

エプソムカップ4着から巻き返しを期するマジックサンズ。NHKマイルC以降は馬券内から遠ざかる苦しい戦いが続いているが、GI2着の実績はメンバー中上位にランクされるものだ。久々の勝利を狙う同馬に対し、データが下したジャッジは？

・前走東京で5着以内【3.1.0.1】

該当馬5頭中4頭が連対を確保。函館記念は不思議と前走東京で5着以内該当馬との相性がよく、東京芝1800mのエプソムカップ4着から臨むマジックサンズにとって追い風となるデータだ。

マジックサンズについて補足すると、北海道の洋芝は2戦2勝と負け知らず。そのなかにはのちの阪神JF勝ち馬アロマヴェローチェを下した札幌2歳Sも含まれる。得意舞台で復活のシーンは想定すべきだろう。

■ケイアイセナに「0.0.0.5」の鬼門

武豊騎手騎乗のケイアイセナはどうか。2走前の小倉大賞典は2着に入り、昨年の札幌記念4着など洋芝経験あり。条件替わりでの巻き返しを期待したいところだが、今回はローテーションがネックとなる。

・前走1600m組【0.0.0.5】

過去10年におけるこの臨戦過程での馬券内馬はゼロ。1600→2000mの距離延長ローテは鬼門となっており、好走へのハードルは極めて高いと言わざるを得ない。

巴賞1着がある函館替わりは魅力だが、今回はローテーションの壁が立ちはだかるケイアイセナ。ここはバッサリ消す手も考えたいところだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。