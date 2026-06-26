W杯と放送時間が重なっても川島明が強気　「本物のラヴィット！」の意地を示した

お笑いコンビ麒麟の川島明が26日、MCを務めるTBS『ラヴィット！』（月～金曜8時）に生出演。 この日、「FIFAワールドカップ2026 北米大会」日本対スウェーデン戦中継と時間帯が重なる形となり、朝の情報バラエティーとしては異例の注目を集めた。

川島は番組冒頭から、その“裏かぶり”を逆手に取るようなコメントでスタジオを沸かせた。 通常ならサッカー中継に視聴者が流れる状況だが、それでもあえて番組を支える姿勢を見せ、朝の生放送を自虐を交えながら盛り上げた。 番組関係者や視聴者にとっても、いつもと違う緊張感のあるスタートになったとみられる。

川島は「本物のラヴィット！」という趣旨のフレーズを口にし、番組としての存在感を前向きに示した。 競合する大イベントがある中でも、バラエティーならではの空気とライブ感で勝負する姿勢だ。 この発言には、視聴率争いの厳しさを知り尽くしたMCとしての覚悟と、番組を愛するスタッフや出演者へのメッセージが込められているようにも受け取れた。

日本対スウェーデン戦は2－2ドローで終了し、日本はグループ2位で決勝ラウンド進出が決定した。