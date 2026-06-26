舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「レースが待ち遠しいね！？」とつづり、スーパーGT・GT300クラスに参戦するチーム「JLOC」のグリーン＆ブラックにレッドラインのセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「レースクイーン」「rq」「高身長女子」「supergt」「スレンダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「カッコかわゆゆだぁぁぁぁぁ」「スタイル抜群」「美人すぎます」「みゆきちゃん可愛い〜よ衣装セクシー」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。