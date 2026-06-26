【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝栗山紘尚】英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」は２５日、オマーン沖のホルムズ海峡で航行中の貨物船が攻撃されたと明らかにした。

米主要メディアは、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が無人機（ドローン）で攻撃したと報じた。米イラン合意後も、海峡の安全が確保されていない事態となっている。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、攻撃を受けたのはシンガポール船籍の貨物船で、操舵（そうだ）室が損傷したが、死傷者は出なかった。米政府高官などの話として伝えた。

貨物船への攻撃を受け、国際海事機関（ＩＭＯ）は２５日、海峡周辺に取り残された１万１０００人超の船員の退避計画を中断すると発表した。アルセニオ・ドミンゲス事務局長は、貨物船は「ＩＭＯの退避枠組みに基づく通航ではなかった」と説明した。

退避計画では、ホルムズ海峡の北側をイラン、南側をオマーンと米国が担う想定だった。イラン側は攻撃には言及していないが、革命防衛隊は２５日、イランが把握していないルートの航行は「極めて危険だ」と警告した。海峡の管理について、イランはオマーンとは連携する一方、米国の関与は認めない構えだ。

イランによる攻撃が事実であれば、海峡の管理を主導する姿勢を強く示した可能性がある。イランは航行する船舶から、環境整備や救難活動にかかる費用を「サービス料」として徴収する考えだ。

一方、ペルシャ湾岸６か国でつくる「湾岸協力会議（ＧＣＣ）」と米国は２５日、バーレーンで閣僚級会議を開き、ルビオ米国務長官らが出席した。共同声明では「自由で制限のない航行が世界の安全保障にとって不可欠だ」と強調し、「ホルムズ海峡での通航料や手数料の徴収、支配権の主張を一切拒否する」としてイランをけん制した。