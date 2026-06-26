「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

先発出場を果たしたＤＦ板倉だったが、左太もも裏を痛め、前半３９分に途中交代。谷口が投入された。

森保監督は「筋肉に異常を訴えてきた。本人は大丈夫といっていたが、念のため」と説明していたが、試合後、板倉は「ちょっと筋肉系のところで交代という形になりましたけど、まだ全然やれる感じではあった。監督が大事に至る前にというところで代えてくれたので、自分としてはそんなにひどい状態ではない、早くリカバリーして次に向けてというところをやりたい」と明かし、「あそこで、交代枠１枚使ってしまったのは申し訳ない思いがある。途中から出た彰悟さんも難しい入りにはしてしまいましたけど、あれだけ集中して入ってくれて頼もしかった」と感謝を語った。

今大会から導入されている給水タイムの後にチームに異変を伝えたという。「自分としては、どんな体になろうと戦う準備はもちろんできているし、そのつもりではありましたけど、そこはやっぱり監督に感謝したい。他の選手も同じ状況だったらやれるっていうふうに、やっぱ続けると思うし、自分もそういう気持ちだった。その中でこの大会、もっと悪化させて終わってしまうのか、ここで止めておくのかというのは、なかなか自分での判断は難しい。自分はもうやりたいという意思だし、チームのために戦いたいという意思なので、体が壊れても関係ないしと思ってますけど、監督がその前に代えてくれたというところは感謝しないといけないかなと思います」と、語った。