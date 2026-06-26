日本軽種馬協会は26日、静内種馬場（北海道新ひだか町）で今年供用した15年米3冠馬アメリカンファラオ（牡14、父パイオニアオブザナイル）を来年も引き続き1シーズン供用することが決まったと発表した。

16年から米国で供用され、日本国内では初年度産駒で持ち込みのダノンファラオが20年ジャパンダートダービーを制し、同じく17年生まれの米国産カフェファラオは21＆22年フェブラリーS連覇、22年南部杯勝ち。同産駒はペルアアが23年マリーンC勝ち、ルクソールカフェが一昨年、秋の未勝利から昨春の伏竜Sまで4連勝でケンタッキーダービー参戦（12着）、ジューンブレアは昨年スプリンターズSで2着と好走した。

今年の種付け料は400万円(受胎確認後支払)で日本軽種馬協会によると218頭(26日現在)に種付けした。

静内種馬場の遊佐繁基場長(56)は「218頭というのは結構な数字。たくさん申し込んでくださったのですが、まだこなし切れていないですし、生産者の皆さまの強い要望を受けて１年延長が決まりました」と経緯を説明。「アメリカンファラオの産駒は日本の競馬が合っているようですね。受胎率が良く、たくさん生まれてくれるので今後が楽しみですね」と期待を膨らませた。