【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1-1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】日本列島悲鳴の「逆足ゴラッソ」（実際の様子）

日本代表がスウェーデン代表のFWアントニー・エランガに逆足ゴラッソを決められ、日本のサッカーファンから悲鳴が漏れた。

日本代表は6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。56分にFW前田大然のゴールで先制したが、わずか6分後の62分に同点弾を食らってしまう。

自陣ペナルティーエリア手前で起点を作ったFWヴィクトル・ギェケレシュから右サイドでパスを受けたエランガは、MF堂安律、MF田中碧と対峙。田中が縦に抜けたギェケレシュに付いていった隙を見逃さずに鋭くカットインすると、ペナルティーエリアの角から左足を一閃。高速シュートはサイドネットに突き刺さった。

日本側は、DF伊藤洋輝のヘディングが当たらず、カバーに入ったDF谷口彰悟も間に合わず。GK鈴木彩艶はおそらくブラインドになっており、横っ飛びが間に合わなかった。

「それ入っちゃうかよ…」の声も

この同点弾はSNSでも大きな話題に。日本のサッカーファンからは「まじかよ…」「うますぎる」「ゴラッソだな」「それ入っちゃうかよ…」「今のはシュートが上手い」「これはGK見えないね」「右利きでこれ？」「こんなん誰が止めれんねん」「GKノーチャンスやな」「オランダ戦の2点目と同じやられ方だなー」などの悲鳴が漏れた。

試合はこのまま1−1でドロー決着。日本代表はグループ2位突破となり、ラウンド32ではグループCを首位通過したブラジル代表との対戦が決定した（日本時間6月30日の午前2時キックオフ）。

（FIFAワールドカップ2026）

