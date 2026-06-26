アストロズの今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）のタイガース戦に先発して６回を２安打無失点、１四球、２試合連続の２ケタの１０奪三振の圧巻投球で５勝目をマークした。

スライダー、速球で制球も安定し、タイガース打線を手玉に取った。序盤の３イニングで６個の三振を奪い、４回に初安打を許すも５回も三者凡退。６回も走者を出しながらも３番・ディングラーをスライダーで三振に仕留め、二塁を踏ませなかった。９６球を投げ終えてベンチに帰ると、いつものすました表情でナインとハイタッチを交わした。

前回（１９日）のガーディアンズ戦の１１奪三振に続いての２ケタ三振ショーで、２―１とチームに３連勝をもたらした。今井は米メディア「ＳＣＨＮ」などに「監督をはじめ投手コーチが常にサポートしてくれてやりやすい環境を整えてくれている。日本と同じようなパフォーマンスを発揮できるまでちょっと時間がかかりましたが、またここからチームのために頑張りたい」と話した。２回にキースの投手強襲の当たりがうまくグラブに収まったことには「出したら入った。たまたま」と苦笑いだった。