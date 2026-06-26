藤原紀香、おかっぱ×和服ショットに反響「凛としててかっこいい」「世界観が表現されてておしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の藤原紀香が6月24日、自身のInstagramを更新。おかっぱヘアの和服姿を公開した。
【写真】54歳ベテラン女優「凛としててかっこいい」ぱっつんおかっぱ×和服で雰囲気ガラリ
藤原は「夏休み舞台『まんが日本昔ばなし 劇場』製作発表記者会見 制作by 明治座」と記し、8月5日から上演される舞台の制作発表記者会見に登壇した際のショットを複数枚投稿。「記者会見のお着物は、私のファンタジーを投入『まんが日本昔ばなし』に登場するさまざまな物語の世界が描かれた小紋。そして帯は、坊や〜良い子だ 寝んねしなで、おなじみのあの龍が描かれたもの。二つとも記者会見のために用意した自前のものです」と衣装へのこだわりをつづり、「まんが日本昔ばなし」の世界が描かれた黒地の着物に龍の帯をしめた、顎のラインでパツンと切り揃えられた黒髪のおかっぱ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「衣装へのこだわりが素敵」「凛としててかっこいい和服姿」「ぱっつんおかっぱ似合ってる」「立ち姿が美しい」「世界観が表現されてておしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳ベテラン女優「凛としててかっこいい」ぱっつんおかっぱ×和服で雰囲気ガラリ
◆藤原紀香、おかっぱ和服姿公開
藤原は「夏休み舞台『まんが日本昔ばなし 劇場』製作発表記者会見 制作by 明治座」と記し、8月5日から上演される舞台の制作発表記者会見に登壇した際のショットを複数枚投稿。「記者会見のお着物は、私のファンタジーを投入『まんが日本昔ばなし』に登場するさまざまな物語の世界が描かれた小紋。そして帯は、坊や〜良い子だ 寝んねしなで、おなじみのあの龍が描かれたもの。二つとも記者会見のために用意した自前のものです」と衣装へのこだわりをつづり、「まんが日本昔ばなし」の世界が描かれた黒地の着物に龍の帯をしめた、顎のラインでパツンと切り揃えられた黒髪のおかっぱ姿を披露した。
◆藤原紀香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装へのこだわりが素敵」「凛としててかっこいい和服姿」「ぱっつんおかっぱ似合ってる」「立ち姿が美しい」「世界観が表現されてておしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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