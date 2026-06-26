前田典子、ウエストチラリ“夏の黒ワンピ”コーデに反響「スタイル抜群」「思わず目がいく」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの前田典子が6月24日、自身のInstagramを更新。黒いワンピースのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】60歳美女モデル「スタイル抜群」ウエストチラ見せワンピ姿
前田は「夏の黒ワンピ」とつづり、夏らしい帽子と黒いワンピースを身に着けたソロショットを複数枚投稿。「二の腕は隠し左の脇腹が開いてるデザインでチラリズム 抜け感ってヤツあります」と記しており、ドレープが印象的なワンピースの腰の部分からは、ほっそりとしたウエストがチラリと覗いている。
img:h:center:w700:cap}この投稿に「スタイル抜群」「思わず目がいく」「さすがの着こなし」「女神のようなコーディネート」「夏のお洒落の参考にします」など反響が寄せられている。
前田は日比野と1998年に結婚。2000年に息子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】60歳美女モデル「スタイル抜群」ウエストチラ見せワンピ姿
◆前田典子、黒いワンピースから美ウエストチラリ
前田は「夏の黒ワンピ」とつづり、夏らしい帽子と黒いワンピースを身に着けたソロショットを複数枚投稿。「二の腕は隠し左の脇腹が開いてるデザインでチラリズム 抜け感ってヤツあります」と記しており、ドレープが印象的なワンピースの腰の部分からは、ほっそりとしたウエストがチラリと覗いている。
◆前田典子の投稿に反響
img:h:center:w700:cap}この投稿に「スタイル抜群」「思わず目がいく」「さすがの着こなし」「女神のようなコーディネート」「夏のお洒落の参考にします」など反響が寄せられている。
前田は日比野と1998年に結婚。2000年に息子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】