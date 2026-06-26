◆米大リーグ タイガース１―２アストロズ（２５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

アストロズの今井達也投手が２５日（日本時間２６日）、敵地のタイガース戦に先発し、６回２安打無失点１四球１０奪三振で５勝目（３敗）を挙げた。

今井は「監督をはじめ、投手コーチだったり、常にサポートしてくださってる方が環境を整えてくれている。こっちに来てから、今のこういう感覚というか、日本と同じようなパフォーマンスを発揮できるようになるまで、ちょっと時間はかかりましたけど、またここからチームのために頑張れればいいなと思います」と話した。

４回２死でグリーンに右前打を打たれるまで無安打投球。６回１死でマゴニグルに中前へ２本目の安打を許したが、カーペンターを左飛、ディングラーを空振り三振に仕留めた。この回限りで降板。９６球を投げて６３球がストライク。二塁を踏ませぬ投球で、防御率は５・３６とした。

２回には先頭打者のキースに打球速度９９・４マイル（約１６０・０キロ）の痛烈なピッチャー返しのゴロを打たれたが、鮮やかな背面キャッチでアウト。「（グラブを）出したら入った、みたいな」と笑顔を見せた。

今井は１２日のロイヤルズ戦で１回持たず５失点でＫＯされることはあったが、今月４登板で３勝目。２ケタ三振は前回登板で渡米後最多だった１１Ｋに次ぐ２度目だった。