スウェーデンと1-1ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。NHKで解説を務めた元日本代表・本田圭佑からは、この日も数々の名言が飛び出した。

前半17分、相手GKから出たボールを受けた選手に、田中碧がチャージ。巧みにボールを奪ったかに見えたが、ファウルとなった。「なんでやねん！ないよお、ないって言ってるよ、田中碧さんも。ショルダーとショルダーですよ」と納得がいかない様子だった。

この試合は日本のことを「ウチ」と表現し、熱い眼差しをピッチに注いだ本田。前半43分、堂安律がファウルを受けると、「危ないよこれ、パス出してドッカーン。ボール関係ない。危ない危ない、勘弁してや」と不満を露わにした。

前半アディショナルタイムには、スタジアムの大型ビジョンに映った覆面レスラーを見逃さず。「え？メキシコ？ルチャリブレ」と即反応し、NHK実況を驚かせた。

後半11分、前田大然の先制ゴール直後、マリオとルイージのコスプレをしたサポーターが映ると、「マリオとルイージも喜んでるよ！」と指摘。後半に39歳・長友佑都が投入されると、「佑都より俺の方が緊張してる」と話した。

後半アディショナルタイムは7分。4年前「ななふぅん！？」で注目されたが、この日は「7分いらんて言ってるのに、マジで！」と早く時間が経過することを願っていた。

そのアディショナルタイムには、GK鈴木彩艶がスーパーセーブ。「イェェェス！！ナイス！！！」と絶叫し、「さすがパルマっす」「ブッフォンの後継者ちゃうか」と絶賛した。

ブラジルとの決勝T1回戦は日本時間30日午前2時キックオフ。現地ヒューストンは正午となる。開始時間を聞くと、「12時て…はやっ 高校生じゃないのに」と驚きを口にした。

さらに超強豪との決戦を見据え、「エグい試合をモノにしないといけない。次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂見られるかですね」と期待を込めていた。



（THE ANSWER編集部）