サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。オランダがチュニジアに3-1で勝利したため日本はF組2位で決勝トーナメント進出が決定。初戦の相手はブラジルに決まった。試合終盤、ピンチの局面で躍動した23歳の働きに、日本ファンが絶叫していた。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガにスーパーゴールを決められた。その後、スウェーデンが攻勢を強めた中で躍動したのが、GK鈴木彩艶だった。

後半アディショナルタイム、日本はコーナーキックを与えると、ニアサイドから強烈なヘディングシュートを放たれた。鈴木は右手一本で反応。ボールはクロスバーに当たり、失点を回避した。

今大会、好守が光る23歳のファインセーブにファンが熱狂。劣勢のシーンでX上には「ザイオンまじですげえなあ大守護神すぎる」「ザイオンさん今日何点止めたのよ」「アジアカップからのザイオンの成長本当に凄いなぁ」「ザイオン欠かせない男すぎる」「ザイオン評価上げすぎて移籍金の跳ね上がり方えぐそう」との反応が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）