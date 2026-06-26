◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。Ｗ杯での対戦は２００６年ドイツ大会以来。当時の対戦ではＦＷ玉田圭司が先制点を決めたが、その後は怪物ＦＷロナウドら相手のタレントになすすべなく敗れた。森保一監督は「ブラジルとの対戦は日本のサッカーの発展のために、必ず経験となる試合ができるなと思っている」としつつ、「もちろん相手は強力だが、我々にも勝つチャンスはある。次のステージに上がっていけるように勝つチャンスを見いだすことと、チームとしてしっかり準備していきたい」と意気込んだ。

昨年１０月の国際親善試合では味の素スタジアムで０―２の状況から大逆転勝利。歴史的初白星をサッカーの王国から奪った。指揮官も「去年、日本で親善試合して、我々は勝っている」と同一戦を振り返りながら「さらに相手のモチベーションは高いと思う。そういう本気のブラジルと戦えることを私自身楽しみにしている」と心待ちにした。