BLACKPINKのリサ（29）は、新鮮な「インスピレーション」を求めて演技に挑戦することにしたという。史上最も売れたガールグループの一つに成長したK-POPグループ、BLACKPINKのメンバーとして、一躍世界的スターとなったリサだが、伸び悩みを感じたことから演技に集中することにしたのだという。



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2025年にHBOドラマ「ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル」で女優デビューを果たしたリサは、バニティ・フェア誌に「10年以上も同じことをやっていると、何かインスピレーションを見つけるべきだと感じることがある」と話した。



若いころは一切演技に興味がなかったというリサだが、母親からは常に勧められていたそうで、「演技はやりたいと思ったことがなかった」「幼いころ、お母さんは私に子役になって欲しくて、私を演技の学校に行かせていたんだけどね」と振り返った。



また、リサは有名になった今でも、自分らしさを失わないように意識しているという。ステージ上の自分と実生活の自分の違いを尋ねられると、「別人になろうとはしていない。ただの私。少し自信が加わっただけ」と説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）