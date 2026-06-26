スウェーデン戦で5大会連続出場の快挙

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

途中出場したDF長友佑都が試合後に「5」ポーズで笑顔を見せ、「W杯はマンマミーア」と試合を振り返った。前回大会に続く“名言”にSNS上のファンの間では「どういう意味？」「わからないよ」といった戸惑いの声が広がっている。

試合が終盤に差し掛かった後半30分、日本は選手交代を行い、ついに長友が途中出場でピッチへと送り込まれた。アジア人初となる5大会連続出場の偉業を成し遂げた。

長友はピッチに入ると大きな声を張り、チームに魂を注入した。後半は守備の時間が増えたなかで、FWアレクサンデル・イサク、FWビクトル・ギョケレシュら攻撃陣とマッチアップ。堂々のプレーを見せ、日本の決勝トーナメント進出に貢献した。

長友は試合後のフラッシュインタビューで「W杯はマンマミーア」と切り出し、スウェーデン戦を総括。「もう4年間ずっとこのために準備してきたから。マンマミーア。興奮したね。もうこの興奮はやっぱりワールドカップでしか味わえない」と語った。

長友が高揚した様子が見て取れる言葉だったが、SNS上のファンは「長友、意味がわからないよww」「マンマミーアてどういう意味ですか？」「長友選手のマンマミーア！ お母さーん！じゃないだろうけど どういう意味なのかな？」「マンマミーア！ 意味わからへん…(笑)」といった戸惑いの声が上がっている。

イタリア語で「なんてこった！」「おやまあ！」といった驚きや感情を表す感嘆詞の「マンマミーア」。英語の「Oh my God!」や日本語の「まあ！」に相当し、日常会話で幅広く使われている。前回カタール大会での流行語となった「ブラボーに」続く名言の予感も漂っている。（FOOTBALL ZONE編集部）