FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

ドロー決着に韓国メディアは落胆。スポーツ専門サイトのSTNスポーツは「韓国に最悪のシナリオが出てしまった」と報道。ニュースサイトのMyDailyは「日本も韓国を助けてくれなかった」と伝え、サッカー専門サイトのインターフットボールは「洪明甫号の32強進出の可能性がまた落ちた」とした。

韓国は24日（日本時間25日）に行われた1次リーグ最終戦で、格下の南アフリカにまさかの敗戦。この結果によって、1次リーグ3位に転落し、2大会連続の決勝トーナメント進出は他会場の結果待ちとなっていた。

昨日の時点でスウェーデンは勝ち点3、得失点差0で日本戦を迎えており、日本がスウェーデンに2点差以上で勝てば、韓国がF組3位を上回るため、自力進出が消滅した韓国が2大会連続の決勝トーナメント進出に前進することとなっていた。それだけにこの日はE組3位のエクアドルに続きスウェーデンも勝ち点4で32強進出を決め、韓国の1次リーグ突破の可能性がまた低くなったことを嘆いていた。