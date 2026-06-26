◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

前半39分、先発したDF板倉滉に代わり、DF谷口彰悟がピッチに送られた。板倉は直前までプレーしており、ベンチに下がる際にも走っていたが、前半終了後、森保監督は中継局のフラッシュインタビューで「筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明した。

森保監督は試合後の会見でも板倉の状態に言及し、「（現状は）分かりません。違和感が出たということで早めに交代しました。試合後は普通に歩いていました。ただメディカルスタッフからどういう状況か報告は受けていない」と話すに留めた。

初戦オランダ戦ではMF久保建英が左膝を負傷し、途中交代。現地の病院で精密検査を受け、チームから離脱はせず、早期復帰を目指して個別調整を続けている。