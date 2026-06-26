◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。前半39分に途中交代したDF板倉滉（29＝アヤックス）は左太腿裏に違和感があったことが分かった。

2試合連続で先発出場した板倉だったが、前半39分にピッチを退き、最終ラインのセンターにはDF谷口が入った。ベンチでは左太腿裏をアイシングしていた。

試合後、「まだ全然やれる感じではあった」と語った板倉。前半のハイドレーションブレークのあとに違和感について首脳陣に伝えたという。「監督が大事に至る前にと替えてくれたので、自分としてはひどい状態ではない。次の試合に向けてやれることをやるだけかなと」と切り替えた。

「交代枠を1枠使ってしまって申し訳ない気持ちはある」と謝罪しつつ、「自分はやりたい一心だし、チームのために戦いたいという一心。体が壊れても構わないと思っているが、監督がその前のところで替えてくれたところは感謝しないといけないかなと思う」と指揮官への感謝を口にした。

前半終了後、インタビューを受けた森保監督は「筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明していた。