【W杯2026】『日本vsブラジル』フジテレビ系列で地上波生中継が決定 30日午前0時50分から
連日熱戦が繰り広げられている4年に一度の世界的祭典｢FIFAワールドカップ2026｣。先ほどグループF第3節、日本はスウェーデンと1-1で引き分け、これによりグループ2位で決勝トーナメントへの進出が決定。決勝トーナメント初戦の相手はグループC１位ブラジルに決定した。フジテレビ系列では、この大注目の一戦を6月30日午前０時50分より地上波生中継で放送する。
【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”
FIFA最新ランキング5位のブラジルは、これまで最多５回の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国。モロッコとの初戦は引き分けたものの、その後連勝を飾り、首位でグループステージを突破した。
注目は、絶対的エースのヴィニシウス・ジュニオール。名門レアル・マドリード(スペイン)でプレーする背番号7は、今大会ここまでメッシ(アルゼンチン)に次ぐ4ゴールを挙げており、その圧倒的な個人技は日本にとって要注意だ。
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FIFA最新ランキング5位のブラジルは、これまで最多５回の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国。モロッコとの初戦は引き分けたものの、その後連勝を飾り、首位でグループステージを突破した。
注目は、絶対的エースのヴィニシウス・ジュニオール。名門レアル・マドリード(スペイン)でプレーする背番号7は、今大会ここまでメッシ(アルゼンチン)に次ぐ4ゴールを挙げており、その圧倒的な個人技は日本にとって要注意だ。