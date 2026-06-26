【W杯2026】長友佑都、日本人初の5大会連続出場の快挙 妻・平愛梨は“長友ネイル”で愛情エール
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦が日本時間26日に行われ、1-1の同点で迎えた後半、長友佑都（39）が途中出場。日本人初となる5大会連続出場の快挙を成し遂げた。
【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”
妻でタレントの平愛梨（41）は23日、自身のインスタグラムで長友への思いが詰まった“W杯応援ネイル”を公開。「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる!!」と、ユニホーム姿の長友の写真をはじめ、日本代表を象徴するブルーカラーにサッカーボール、W杯のトロフィーなどがデザインされた特注のネイルを紹介した。
4人の息子たちからも「え?!ママの手にPAPAがいる!!」と好評だったようで、「どこにいても4男児がカオス状態で毎日ヒーハー怒ってるけど親指見ると気が引き締まって『よし!!大丈夫!!』って気持ち奮い立たせられる」と長友がデザインされた親指に励まされていることを明かしていた。
長友と平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
日本は、3大会連続の決勝トーナメント進出を決め、次戦でブラジルと対戦する。
【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”
妻でタレントの平愛梨（41）は23日、自身のインスタグラムで長友への思いが詰まった“W杯応援ネイル”を公開。「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる!!」と、ユニホーム姿の長友の写真をはじめ、日本代表を象徴するブルーカラーにサッカーボール、W杯のトロフィーなどがデザインされた特注のネイルを紹介した。
長友と平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
日本は、3大会連続の決勝トーナメント進出を決め、次戦でブラジルと対戦する。