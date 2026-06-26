キャバクラ嬢やインフルエンサーがダイエット目的の糖尿病治療薬「マンジャロ」使用を平然と公言し、SNS上で個人間売買が横行。6月には大阪府警が医薬品医療機器法違反容疑で「マンジャロ」を無許可で販売していた男女3人を書類送検し、上野賢一郎厚生労働相が安易な使用に対し注意喚起する事態にまで発展した。

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明らかに痩せている女性が「マンジャロ」など体重減少作用のあるGLP-1受容体作動薬を簡単に入手し使用するケースが増えている背景に、気軽に受診できるオンライン診療の急速な拡大がある。



「2型糖尿病」の効能・効果のみが認められているGLP-1受容体作動薬「マンジャロ」

コロナ禍以降、オンライン診療の制度整備と利用拡大が進む中で、これをビジネスチャンスと多くの企業が参入し、医療機関と提携する形をとってオンライン診療サービスを展開。それに伴い、ダイエット目的のGLP-1受容体作動薬の処方や、AGA（男性型脱毛症）治療薬、低用量ピルなどの安易な処方による健康被害・トラブルが国民生活センターなどに寄せられるようになり、国も適切なオンライン診療推進のために医療法を改正（2025年12月成立）するなど規制に乗り出した。

しかし、医療と縁のない企業も含め、「プラットフォームサービス」の形でオンライン診療ビジネスに参入する企業は後を絶たず、競争は水面下でより激化している。

国の規制やメディアの報道によりオンライン診療による健康被害・トラブルはある程度収まりつつあるのか、それとも増え続けているのか。オンライン診療や美容医療の実情に詳しい近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授の大塚篤司医師に、オンライン診療の最近の動向と知られざるリスク、適切なサービスを患者側が見極めるためのポイントを聞いた。

一番心配なのは、健康被害が起きた時のフォロー

──オンライン診療や美容医療に対して国も規制に乗り出していますが、オンライン診療による健康被害・トラブルは収まりつつあるのでしょうか。

大塚 肌感覚で言うと、増えていると思います。国民生活センターに寄せられた美容医療による健康被害・トラブルの相談件数は2022年度以降急増し、2022年度の3798件から2024年度には1万717件へと3倍近く増えていますが、オンライン診療の解禁が大きく影響したとみられています。自費診療の美容系のトラブルは確実に増えています。

金銭面や契約上のトラブルもありますが、私が一番心配しているのは、オンラインで薬を処方して健康被害が起きた場合に責任をどう取るか、どうフォローするかが全く抜けているケースです。

例えば「マンジャロ」のようなGLP-1受容体作動薬だったら、急性膵炎、低血糖症状などの副作用のリスクがあります。十分な説明とフォローアップがなければ、体重が減ってきたせいで少し気持ち悪いだけなのか、病院を受診しなければいけない状況なのか判断できません。本来であれば、受診した医療機関に相談し診察を受け、専門的な検査や治療が必要となれば総合病院などに紹介されるという流れになりますが、そういうフォローが全くなく、患者さん本人が自分で病院を見つけなければならないケースがあります。この状況は非常に危うい。

GLP-1ダイエットでよく言われていますが、そもそも全く必要のない痩せすぎの女性に薬を出しているケースが多い。AGAも、毛が薄くなったというだけで薬が処方されるケースがありますが、実は毛が薄くなる原因はAGA以外にもたくさんあります。自己免疫疾患である円形脱毛症の場合もありますし、梅毒による脱毛症もある。毛が抜けてきたからというだけで勝手にAGAと判断し、オンラインでAGAの薬をもらって、本当の原因である梅毒を見逃したりすれば、感染を広めてしまう可能性もあります。本人も適切な治療を受けるタイミングを逃してしまいます。

「処方ありき」のオンライン診療は通販でしかない

──オンライン診療では、全く適応ではない患者さんに不必要な薬が処方されるということが起こりやすいわけですね。

大塚 オンライン診療は「処方ありき」のサービスが多いんです。

患者さんの相談に対し丁寧に診察し、「むしろ薬は使わない方がいいですよ」「あなたが思っている病気とは違う可能性があるから検査しましょう」と導くのが本来の医療です。「薬が欲しい」と言う患者さんに対しそのままオンラインで薬を処方するのは医療ではなく、通販でしかない。そこが大きく取り違えられてしまっている部分かと思います。

──確かに、ネット上にあふれるオンライン診療の広告は「マンジャロ 1カ月あたり○○○○○円」「フィナステリド・ミノキシジル 月額○○○○円」など通販のような広告が多い。

大塚 本来の医療から外れ、利便性優先で、いかに早くストレスなく買えるかみたいなところばかりがフォーカスされて、「本当にこの人にこの薬がいるのか」「本当に本人が思っている病気なのか」という視点が完全に抜けているところにトラブルが絶えない根本的な原因があると思います。

──実際にオンライン診療や美容医療でずさんな診療をされて、先生のところに駆け込んでくる患者さんは増えていますか。

大塚 一定数いらっしゃいます。守秘義務の関係で具体的な話はできませんが、何かトラブルが起きた時に「うちでは診られないから大きい病院に行ってください」と言われて来る患者さんは以前に比べて増えています。美容医療を専門とする医師であれば普通は対応できるようなトラブルさえも診ることができない。医師であれば最低限知っていなければいけないことすらできず、大きな病院に送るケースが多いです。

──オンライン診療や美容医療に携わる医師の資質の問題も深刻になっているということでしょうか。

大塚 いわゆる「直美」の医師（初期研修を終えた後すぐに美容医療に進む医師）や、オンライン診療でアルバイトして楽に稼ぐ医師が増えているという問題が背景にあります。

オンライン診療の枠組みに当てはめる形で働こうとすると、どうしても診察が雑になり、薬を出さない選択が取りづらくなる。「処方ありき」で受診する患者さんに薬を出さないとクレームにつながるし、単発のアルバイトでトラブルを抱えるのも嫌なので、ちゃんとした医師であっても、薄利多売のオンライン診療の枠組みの中に入ると、「小銭を稼げればいい」みたいに考えて、さっと診察して患者さんの言う通りに処方しておしまいにするようになるのだと思います。

──オンライン診療の枠組みの中では、医師としての判断の自由がなくなりがちということですね。

大塚 医師として「この人には薬を出さない方がいいのではないか」と思ったとしても、その判断が通りづらい仕組みになっていると思います。

新規参入が増える背景に「ハックする方法」を教えるコンサルの存在

──国が医療法を改正してオンライン診療の適正化を進めても、ビジネスとしてのうまみに変化はないように見えます。

大塚 オンライン診療を法律に位置づけてルールを作るのは大事なことです。しかし、ルールの隙間を突いて儲けるにはどうしたらいいかと考える企業は増えている。「制度をハックする方法を教えます」みたいなコンサルタントやコンサルティング会社も多いのが実情です。

──広告規制もなかなか追いつかないという指摘があります。無診察処方を堂々と掲げたような広告や、明らかに国のガイドラインに違反する広告があっても、広告内容が日々変化する中でとらえきれない。オンライン診療の広告の問題についてはどのように見ていますか。

大塚 コンプレックスを刺激する広告が非常に増えているじゃないですか。本来必要ない人にまで痩せ薬を使わなきゃいけないと思わせたり、そんなに毛が薄くなくても予防でAGAの薬を飲まなきゃいけないと思わせたり、不安を煽って薬を買わせるような広告が目立ってきています。

不安を煽られてオンライン診療にたどり着いた人は薬を入手することが目的なので、医師の話をじっくり聞くことも難しい状況に追い込まれている。生成AIの進化で今は広告を無限に作ることができ、上手に使えば1分ごとに新しい「刺さる」広告が作れます。そういう環境の変化もあるので、オンライン診療の広告は本当に危ないと思って見ています。

──オンライン診療の仕組み自体がそもそも医療の本質に合わないところがあるのでしょうか。

大塚 オンライン診療は本来、へき地や離島で暮らしていて、薬を処方してもらうために何時間もかけて病院に通わなければいけない患者さんや、体調が悪くて通院できない患者さんのために推進すべきものだと思うんです。それが実際は、手っ取り早く欲しい薬を取り寄せるという通販のような使い方がされている。本来普及すべき人に普及せずにオンライン診療の枠組みがハックされ、いいように使われているところに問題があると見ています。

コロナ禍の日本で「感染を広げないように」という意味で国が整備した制度が、「悪用されている」と言うと少し言い過ぎかもしれませんが、ビジネスとして利用され市場が拡大しているという印象ですね。

トラブルが起きた時の対応を示していないサービスは要注意

──不適切なオンライン診療に対し国の規制がなかなか追いつかない中で、医師側に求められる取り組みはありますか。

大塚 たとえオンライン診療であっても、医師は副作用のリスクをしっかり説明するなど通常の診療と同じことを心がけなければいけません。オンライン診療となった途端、数をさばいて売ることがメインになって、ついつい適当なことをやっても許されると思いがちですが、プラットフォーマーに踊らされるのではなく、処方してトラブルが起きた時の責任は医師にあるということを自覚して仕事をするようになってほしいと思います。

真っ当なオンライン診療を広めていく努力も医師側には求められます。我々が開発を進めている「美肌コネクト」（AIと専門医の知見を組み合わせた美容医療の透明評価プラットフォーム）も、質の良い美容医療を提供する専門家に患者をつなぐことをメインにプラットフォームを作ろうと思っていますが、オンライン診療も規制するだけでなく、正しいことをしっかり広める努力が必要だと考えています。

オンライン診療をネット上で選ぼうとすると「早い、安い、ストレスが少ない」みたいなものばかりが出てきてしまい、患者さん側からしたら、ちゃんとしたオンライン診療はどこにあるかが全く見えない。ドクター側も努力をして、しっかりとしたオンライン診療が患者さんの目にとまるようなプラットフォームを作っていく必要があると思います。

──患者側が正しいオンライン診療を見分けるためには、どのようなところに気をつけたらいいでしょうか。

大塚 トラブルが起きた時にどこに連絡してどうすればいいかを、オンライン診療を提供する側がちゃんと提示しているかは一つの大きな判断の基準になると思います。

利用者はついつい良い方ばかりを考えてしまう。何のトラブルもなく、簡単に痩せられたとか、発毛したとか。でも、医療で大事なのは、トラブルが起きた時の対応なんです。このオンライン診療を受けて、副作用が起きた時にどのような扱いになるか。「体調不良になった場合は近くの病院を受診してください」などと書かれていたら、それはやはり無責任です。「薬は出すけど後は知らんよ」みたいな態度は、責任は取らないと宣言しているのと同じです。利用者は自分の健康に関してもっと敏感になった方がいいと思います。

薬にはメリットもあるけれどデメリットもある。だからドクターが出すわけです。デメリットがないのであれば医師が処方する必要もない。ただただ「薬が欲しい」と思っている人は「多くの人はトラブルなくいけているから、自分も大丈夫」と思ってしまうかもしれませんが、実際に健康被害は出ています。受診する前に一度立ち止まってほしいと思います。

（山崎 柊三）