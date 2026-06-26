◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表がグループステージ最終戦のスウェーデンに1-1の引き分けで、勝ち点5の組2位でグループステージ突破を決めました。

後半11分に前田大然選手の得点で先制に成功。その後、直後に追いつかれ、試合終盤にはスウェーデンの猛攻を受けますが、鈴木彩艶選手の好セーブも光り、1-1の引き分けで2位を死守しました。

森保一監督は、「相手がやろうとしている意図をしっかり把握した上で相手の強みを消して粘り強く戦いながら攻撃につなげることを前半から戦術的に我慢しながら粘り強く戦ってくれた。スウェーデンも世界的な攻撃陣がいる中、1点をとられたという部分ではサッカーの試合の中では仕方がない。最後。押し込まれた部分で耐えきって、勝ち点1をつかみとるのはチームとしてハードワークしてくれてよく戦った」と選手をねぎらいました。

これで日本時間6月30日に行われる決勝トーナメント1回戦でC組1位ブラジルとの対戦が決定。昨年は親善試合で戦い、3-2で歴史的勝利をあげました。

森保監督は、「ブラジルとの対戦は日本サッカーの発展のために非常にいい経験となる試合ができると思っています。もちろん相手は強敵ですけれど、我々も勝つチャンスがある」と力強いコメント。

「次のステージに上がっていけるように、かつチャンスを見いだすことと、チームとしてしっかり準備をしたい。ブラジルとは去年日本で親善試合をして我々は勝っていますので、さらに相手のモチベーションは高いと思われますし、そういうブラジルと本気のブラジルと戦えることが私自身楽しみにしています」と述べました。