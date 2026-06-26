日本を代表する司会者・上沼恵美子さん（71）は「50代が一番しんどかった」と振り返る。仕事が多忙を極める中、8歳年上で元テレビプロデューサーの夫・真平さん（79）は一足先に定年退職。加えて、子の独立や同居していた姑の死去など、家族構成に変化が。

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現在は真平さんと別居し、週に一度自宅で共に時間を過ごすという上沼さんが、「中年の夫婦の危機」について語り尽くす。『週刊文春WOMAN2026夏号』より一部を抜粋し、紹介する。



上沼恵美子さん

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子供が出て行った時に「このおっさん、誰よ」と思いました

50代が一番しんどかったかもわかりません。「最低のところへ嫁いでます」っていうを再認識するのは50代やわ。

子供がちっちゃい時は子供にかまけるし、子供の弁当詰めないかんとか、子供で時間が費やされるでしょ。それがちょっと大きくなってきて、それで夫は定年だ、おばあちゃんお世話が必要ですって言って、ふっと現状見たら自分は変わってない。ただ年を取っただけで、働く内容も一緒だし、まだまだ頑張らないかんしってなった時に、頭ガーンって音がします。間違ったなって気づく。遅いねんけど。今更離婚って言いにくいなという環境になって、気づいてしまう。

まず、子供が出て行った時に「このおっさん、誰よ」と思いました。子供が食卓からいなくなって、「あれ？ 1人いなくなった」。ふと夫と向き合ってみると、なんでこの人のためにご飯作らなあかんのかなと、思うんです。やっぱり料理は、子供のために、おばあちゃんのために作ってたんやと気が付く。

朝起きて味噌汁を作る。それはもう一つの”振り付け”になってたわけですよ。振り付けなの、勝手に体が動くねん。朝起きたら鍋に水入れて出汁とって、大根切って、味噌出して……。それでみんなが「行ってきます」って言うて出かける。そやけども夫は「ワァ〜」ってあくびしながら起きてきて、なんでこいつのために作らなあかんのかなって。私食べたくない日もあるわけやんか。それが毎日よ。

姑が死んだ後、夫は急に態度がデカくなる

姑もですよ。姑おった時の方が夫と仲良かったりするんですわ。いいクッションになってくれてたわけです。「うるさいわ、もうお母さん嫌いやわ」「ああ悪いなぁ」って。

姑がおった頃は、横歩かれるだけでもぞーっとしてました。擦って歩くねん、うちの姑。ジャーーーいうて、蛇が天井を這う時と同じ音します。なんで知ってるか言うたら、田舎の家は蛇がよく天井裏に入ってたんですよ。ほんでその後をネズミがテッテッテッテッて追いかけるんですね。で、なんかこうやり合いしてんねん。もう化け物屋敷や、考えたら（笑）。結婚して、姑と同居して、「なんかで聞いたことあるな、ああ、そうか、蛇の這う音やな」と思う。

そんなお母さんが星になってもうたら、摩擦がなくなる。そこでふと夫を見て「ああ、こいつやったわ」って思う。本当の犯人が判明するんですよ。私はおばあちゃんが嫌いなんやわ、と思ったら違うねん。嫌いなのはそこの息子でした。これはびっくりしましたね。

男の方は、おふくろが亡くなったんだからって偉そうになんねん。昔は同居させてるから、おふくろで苦労かけてるなっていう気持ちが少しはあった。「ティッシュ取って」って言うのも、「おふくろと一緒におってくれて申し訳ないね」っていうのが入ってんの。でも姑が死んだ後、ただの「ティッシュ取って」になる。急に態度でかくなるの。遠慮がなくなるのよ、夫の方は。

そもそも勤め上げたって何よ？

それと、定年退職でしょう。これが一番しんどいね。「勤め上げた、勤め上げた」偉そうに言うて帰ってきます。夫たちにはちょっと改めてもらわなあかんと思う。拍手して「お疲れ様でした」って家族に言わすのは、もう1週間と期限切った方がいいと思います、法律で。女の人は「勤め上げた」なんて絶対ないわけでね。家の仕事は残ってるから。

夫は定年退職だけが誇りのように、勲章をもらったように持って帰ってくるでしょう。本当に大きなお世話よね。ねぎらわなあかんし、「お疲れ様」言わないかんし。主婦は言われないからね、「お疲れ様」って。

そもそも勤め上げたって何よ？って話。勤め上げんといてよ、勤め続けてよ。自分で「勤め上げたからなぁ」って。それは勤め上げてないです、怠け者です。60、65で、なんで仕事辞めてくんのよ。会社は居らしてくれへんかったって言うのなら、違うとこ勤めたらいいんですよ。

再雇用で、平社員になって、収入もガクンと減って、「田中くん」って言うてたのが上司だったりする。それでいいんですよ。男の人は女と違って辛抱せえへんから、すぐ辞めてくでしょ？ プライド高いから。うちの旦那なんていうのはサラリーマンなんだけど、仕事で頭下げずに来たからね。嫁さんにも頭下げない、近所にも頭下げない。それを相手せないかんのよ。

海外旅行、俳句の会、ゴルフ…趣味をやり尽くした夫は

定年して最初の5、6年は、それでも趣味で輝いてました。うちの旦那は友達も多いし。別荘いっぱいあったんで、ハワイ行ってましたもんね、半月も。友達を引き連れて、偉そうにホノルルの小高い山の上にある素敵な別荘に行ってました。そしたらみんなヘコヘコしますやん、「悪いなぁ、タダで泊めてもらって」って。いい気分やったと思いますよ、嫁はんの買った別荘でね。私はその間、大阪で一生懸命仕事してました。

俳句の会に入ってたこともありました。でも、俳句がつまんないから「小説を書こう、リレー小説」と言うたら解散になりました。自分の得意とすること、興味引くことに俳句の会を変える。元々あったとこに入れてもらってんだから、かきまわしたらあかんやん。そんなんするから「解散したわ」とか言うてこの間帰ってきました。

今はもうゴルフにも飽きてるんだそうです。もう嫌になるんですよ、毎日行ってるから。友達がやってるゴルフ場があるんですよ、そいつと2人で回るわけです。車で15分くらいのところにあるから、10時スタート。そういう便利さがかえって楽しさを削いでるような気する。

やっぱりゴルフは朝早く5時に起きないかん。それで高速乗って行ってね。カレンダーに「ゴルフ」って花まるにしてね。あの時が楽しいのであって、ずっとゴルフやってたらカレンダーに印しませんからね。カレンダーに印しなくなった時点で楽しくないと思います。いまはちょうど気候がいいじゃないですか、それでも行かなくなりました。なぜでしょうか。コース覚えてんねんって。そこばっかり行き倒してるから、目つぶってても打てるんやて。それおもろないわ。

最初の頃は朝起きて、ジーンズに穿き替えてた。それもすぐにパジャマのままになります。もう膝出尽くして「く」の字になったような、ネズミ色が群青色になってきてるような汚いスウェットを穿きっぱなしになりますね、オシャレな人やったのに。

それで家から出て行かなくなる。男の人っていうのは家のことする習慣がないから、おるとこはソファ。そこへ横になんねん。もう身の置き場所がわからへんの。それでテレビ見てますわね。

※夫が家にいることで上沼さんの心身に起きた変化、定年後の夫婦関係を重病に至らせないための“処方箋”について語り尽くした記事全文は『週刊文春WOMAN2026夏号』で読むことができます。

（西澤 千央／週刊文春WOMAN 2026夏号）