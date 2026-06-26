もう元には戻れない！ケース一体型で紛失知らず♡進化系の暑さ対策100均グッズ

セリアから、持っているだけで気分が上がるポップでキュートな暑さ対策グッズが登場！ハードケースと本体が最初から繋がっている一体型構造の進化系アイテムです。電源や充電も不要なので、いつでもどこでも夏のお出かけに活躍してくれます。110円（税込）とリーズナブルながら実用性抜群なので、詳しくチェック♪

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商品情報

商品名：ケース付き折りたたみうちわ 20cm アイスクリーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径20cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244695903

ケースと本体が一体化した画期的なデザイン◎セリアの折りたたみうちわ

今回ご紹介するのは、アイスクリームのモチーフが可愛い、セリアの『ケース付き折りたたみうちわ』。従来の収納袋タイプとは異なり、ケースと本体が最初から一体化している構造でまさに進化系と言えるアイテムです。お値段は110円（税込）とお財布に優しく、この夏の暑さ対策に頼れる存在です。

使用するときはそのままケース部分が持ち手に変身するアイデア設計で、袋をどこかへ無くしてしまう心配が一切ありません。

広げてみるとこんな感じ。ポップなアイスクリームのデザインが夏らしく、直径20cmの丸いフォルムがキュートです。うちわ面にはチョコレートソースやカラフルなトッピングが散りばめられていて、持っているだけで気分が上がりそう♪

電源＆バッテリー不要でどこでも活躍！気になる使用感は…？

電源やバッテリーを一切必要としないため、充電切れの心配なくどこでも使えるのが最大のメリットで、普段のお出かけや旅行先でも活躍してくれます。

実際の使用感としては、下敷きでパタパタと仰いだときのような涼しさでした。ハードケースをグッと握れるので、ブレずに安定して風を送り出せます。

今回は、セリアの『ケース付き折りたたみうちわ 20cm アイスクリーム』をご紹介しました。

これからの暑い季節、バッグにひとつ忍ばせておくだけで頼れる存在の便利グッズ♪ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。