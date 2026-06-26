100均で100円じゃないけど買いでした！工具不要で組み立て簡単♡高コスパなぷち家具

ダイソーで見つけた『ディスプレイステージ ワイド』は、透明感のあるシンプルなデザインで、お気に入りのフィギュアやぬいぐるみ、小物のディスプレイに最適。工具や金具を使わず簡単に組み立てられるうえ、3段構造で安定感もあります。軽量で分解しやすいため、自宅用だけでなくフリマなどでも活躍しそう。要チェック！

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商品情報

商品名：ディスプレイステージ ワイド

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：奥行16.7cm×幅21cm×高さ16.5cm

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480773230

工具不要！組み立て簡単な高コスパディスプレイグッズ

ダイソーで見つけた『ディスプレイステージ ワイド』は、お気に入りのフィギュアやアクリルスタンドなどが飾れるディスプレイラック。価格は220円ですが、それでも買いな高コスパ商品です。

このラックはクリア素材を使用した、とてもシンプルなデザインが特徴。どんなインテリアにもなじみやすく、お気に入りのアイテムを引き立ててくれます。

組み立てはとても簡単。ハンマーなどの工具はもちろん、金具も必要ありません。パーツを組み合わせるだけなので、DIYが苦手な方でも安心して使えると思います。

ダイソーの『ディスプレイステージ ワイド』の使用感は？

完成したのがこちら。見た目は比較的簡易的なつくりですが、棚板が3枚あるおかげか、組み立て後の安定感は十分。

一方で、クリア素材のため傷は入りやすそうな印象があります。棚の上で物を引きずると細かな傷が目立つ可能性があるので、取り扱いには少し注意したいところです。

3段タイプになっており、耐荷重はなんと約1kg。安心してフィギュアやぬいぐるみ、小物などをディスプレイできます。

さらに、このラックは軽量で分解も簡単。そのため自宅での使用だけでなく、フリーマーケットやハンドメイドイベントでの商品陳列にも活躍しそうです。

持ち運びしやすく、必要なときだけ組み立てられるのは大きな魅力ですね。

今回はダイソーの『ディスプレイステージ ワイド』をご紹介しました。

見た目以上に奥行きがあるため、購入前に設置スペースを確認しておくのがおすすめ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。