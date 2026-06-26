100均で買うなら絶対こっち！日常のうっかり…を防いでくれる！見栄えも抜群な高機能トレー

トレーの上に食器を乗せて運ぶ際、うっかりこぼしてしまった…という経験はありませんか？そんな悩みを解消してくれるのが『すべりにくいトレー』です！表面に滑り止め塗装が施されており、食器類が滑り落ちるのを防止。似た商品はこれまでも販売されていましたが、こちらは見た目もおしゃれで空間に馴染みやすいです！

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商品情報

商品名：すべりにくいトレー

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：28cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480675930

安心して食卓に運べる！ダイソーで見つけた新作優秀トレー

料理や飲み物をトレーに乗せて運ぶと、滑って落としそうで怖いですよね…。実際に、筆者自身もトレーから食器ごと落としてしまった経験があります。

そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの『すべりにくいトレー』。価格は550円（税込）で、キッチングッズ売り場で見つけました。

その名の通り、滑りにくい工夫がプラスされたトレーです。似たような機能の商品は今までも販売されていたのですが、高見えするおしゃれなタイプが出たので購入してみました！

パッと見た感じは普通の木製トレーに見えますが、表側に滑り止め塗装が施されていて、よく見るとマットな質感になっているのが特徴です。裏面と比較すると、その違いがよくわかります。

多少角度をつけても、上に乗せたものが滑りにくくなっているので安心して食卓に運ぶことができます。さすがに角度をつけすぎると食器の重みなどによって落ちてしまいますが、横滑りには強いです。

木製のトレーと比較してみましたが、同じくらい角度をつけても、他の木製トレーのほうは滑り落ちてしまうのが早く感じました。

『すべりにくいトレー』のデザイン性や使いやすさは？

滑り止めのあるトレーというとプラスチック製の商品が多い中、こちらは竹やMDFといったナチュラルな素材が使用されているため、空間によく馴染んでくれるのも嬉しいです。

温もりを感じられるナチュラルな風合いで、テーブルをおしゃれに演出。キッチングッズ専門店に並んでいてもおかしくないような雰囲気があります。

過度な期待は禁物ですが、持ち運ぶ際の不安を多少和らげてくれる優秀なアイテム。来客時のおもてなしにもピッタリです！

今回は、ダイソーの『すべりにくいトレー』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。