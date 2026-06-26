100均で買って大正解！お皿洗いのあるあるを解消♡スリムなのに頼りになる便利グッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場で、お皿洗いのあるあるなプチストレスを解消してくれる便利グッズを発見！スリムな見た目で置く場所を選ばず、220円（税込）ながら実用性も抜群で、家事の効率がアップする優れモノ♪お手入れがラクで衛生的に使える点も魅力なので、一度使ったら手放せなくなること間違いなしですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シリコーンシンクトレー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480865843

水はけ抜群＆お手入れ簡単！ダイソーの『シリコーンシンクトレー』

ダイソーの『シリコーンシンクトレー』は、キッチンカウンターや作業台などの限られたスペースにもすっきり収まるスリムな設計が魅力。

薬を飲むときに使ったコップや、ちょっとした小物をさっと洗って乾かしたいときの一時置き用として最適な便利グッズです。

どんなキッチンにもしっくり馴染む落ち着いたグレーで、スタイリッシュな印象。

片手で持てるほどスマートなサイズ感なので、キッチンのわずかな隙間やカウンター、作業台の上など、場所を選ばずに設置することができます。

トレイの内側に施された絶妙な斜めの凹凸構造により水はけがよく、置いた食器の乾きのよさも抜群です。

布製のマットは「濡れたら洗って、乾かして…」という毎日のメンテナンスが地味に面倒なうえ、ホコリや衛生面も気になりますよね。

しかし、このシリコーンシンクトレーなら、汚れたりホコリがかぶったりしても水でサッと洗い流して乾かすだけでOK！水分を拭き取ればすぐにまた清潔な状態で使えるので、お手入れのハードルがグッと下がります。

置き場所を選ばない◎お皿洗いの効率もアップ！

シリコーン素材特有の滑りにくさで、コップや転がりやすいスプーンなどを置いても安心感があり、安定して乾かせます。

筆者は自宅のシンク周りが狭いため、キッチン近くの棚の上に設置していますが、スリムなため邪魔になりません。

すでに乾燥中の食器で水切りカゴがいっぱいのときでも、新たに洗ったコップを濡らすことなくスマートに避難させられるので、お皿洗いの効率が格段にアップするはず♪

今回は、ダイソーの『シリコーンシンクトレー』をご紹介しました。

お値段は220円（税込）とお手頃ながら、繰り返し使えて実用性も高い便利グッズ！毎日の家事をより快適にアップデートしましょう。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。