「あ、春が来た」と声が漏れた一皿。浜町の大人が通う普段着の特等席

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町の割烹料理店『浜町 ふじ田』です。

街の隠れ家…割烹で春満開の一皿に誘われて杯を傾ける

「あ、春が来た」。

運ばれてきたひと皿を覗き込んで、思わず小さな声が漏れた。タラの芽にアスパラ、筍、そして淡い紅色の桜海老。中央に品よく佇むのは、関西で親しまれる「うすい豆」を使った饅頭だ。

目にも美しい皿は、湯気とともに、ふわりと春の香りを運んでくる。

うすい豆と桜海老のまんじゅう770円、日本酒（一合）880円〜

『浜町 ふじ田』（手前）うすい豆と桜海老のまんじゅう 770円 （奥）日本酒（一合） 880円〜 春に旬を迎える、うすい豆のまんじゅうはほのかな甘さ。香りのいい生わかめのあんかけをかけて

包丁を握る店主の藤田昌紀さんは、大阪の割烹を皮切りに、九州の旅館や東京の日本料理店で研鑽を積んだ実力派。品書きに並ぶ料理はどれも日本料理の仕事が宿る端正な姿。でも、肩肘張らない価格設定は普段使いにもぴったり。

ここは明治座からほど近い路地に隠れた、地元ご用達の一軒。風格ある建物は、人形町の老舗「よし梅」の元支店だったという。その奥ゆかしい空間で、浜町の夜を静かに過ごす、大人のための、普段着の特等席だ。

『浜町 ふじ田』店主 （右）藤田昌紀さん、（左）希代美さん

店主：藤田昌紀さん、希代美さん「4月には女将の実家の裏山から摘んだ山菜も登場しますよ」

『浜町 ふじ田』

浜町『浜町 ふじ田』

［店名］『浜町 ふじ田』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-34-3

［電話］03-5695-6501

［営業時間］11時半〜13時半LO、17時半〜21時LO、土：17時半〜21時LO

［休日］日、月、祝

［交通］都営新宿線浜町駅A1出口より徒歩約1分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、あさりの酒蒸しの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『浜町 ふじ田』の「うすい豆と桜海老のまんじゅう」がコレ！ほのかな甘さの品ある一品（7枚）