「穏やかな時間」島袋聖南、イケメン夫＆息子との幸せ家族ショット公開「みんなかわいい」「素敵です」
モデルの島袋聖南さんは6月24日、自身のInstagramを更新。家族と過ごす休日ショットを公開しました。
【写真】島袋聖南のイケメン夫＆息子との家族ショット
そのほか、息子が室内でかくれんぼをする様子やジャグジーで水遊びをする動画など、のんびりとした家族の時間をたっぷり収めています。
また、「私も小さい頃、家族でキャンプに行ったり動物園に行ったりした思い出が今でも残ってる。ぴよくんにも、大人になった時にふと思い出せるような楽しい記憶をたくさん残してあげたいな」と、自身の子ども時代の経験を生かした思い出作りを大切にしていると温かく語っています。
コメントでは、「せいなさんも旦那さんもお子さんもみんなかわいい」「素敵です」の声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】島袋聖南のイケメン夫＆息子との家族ショット
「土日はぷち遠出をすることが多い」島袋さんは「土日はぷち遠出をすることが多い」「竹林と静けさで時間を忘れた穏やかな時間」とつづり、9枚の写真と4本の動画を投稿。竹林にたたずむ宿泊施設で家族と過ごす休日の様子を披露しています。2枚目の写真は、竹林をバックにベンチで自身と息子がくつろぐ姿です。6枚目には夫でモデルの石倉ノアさんとのツーショットも。
また、「私も小さい頃、家族でキャンプに行ったり動物園に行ったりした思い出が今でも残ってる。ぴよくんにも、大人になった時にふと思い出せるような楽しい記憶をたくさん残してあげたいな」と、自身の子ども時代の経験を生かした思い出作りを大切にしていると温かく語っています。
コメントでは、「せいなさんも旦那さんもお子さんもみんなかわいい」「素敵です」の声が寄せられました。
夫＆息子の父の日ショット21日には「Happy Father's Day! パパの好きなものを好きになるぴよくん」と、父子ショットを公開していた島袋さん。コメントでは、「どれもいい写真」「大きくなりましたね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)