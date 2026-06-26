福井県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「勝山市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日に日に暑さが増して夜間も窓を開けて涼を取りたくなるこれからの季節は、住まいの防犯や地域の安全性がいつも以上に気にかかるものです。見知らぬ土地を訪れる際や新たな活動拠点を決める上で、夜間でも安心して歩けるような街の雰囲気はとても魅力的に映ります。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「自然豊かで落ち着いた雰囲気の街だから」（50代男性／福島県）、「人口規模が比較的小さく、自然が豊かで住宅地中心の街です。なので治安はよいと思われます」（70代男性／新潟県）、「人口規模が比較的小さく落ち着いた環境で、地域のつながりも強いことから安心感があるからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは、「自然と生活環境のバランスが良い印象があります」（30代女性／北海道）、「程よく都会で目が行き届いていると感じるから」（50代女性／埼玉県）、「治安維持がしっかりされていそうなため」（20代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：勝山市／52票2位にランクインしたのは、恐竜の化石発掘量日本一を誇る「勝山市」です。世界三大恐竜博物館の一つである「福井県立恐竜博物館」を擁し、豊かな自然と歴史的な街並みが残る風光明媚な都市。穏やかで安心して暮らせる街として高い評価を得ています。
回答者からは、「自然豊かで落ち着いた雰囲気の街だから」（50代男性／福島県）、「人口規模が比較的小さく、自然が豊かで住宅地中心の街です。なので治安はよいと思われます」（70代男性／新潟県）、「人口規模が比較的小さく落ち着いた環境で、地域のつながりも強いことから安心感があるからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：福井市／70票1位に輝いたのは、県の中心地である「福井市」でした。足羽川の美しい桜並木など四季折々の自然を感じられる一方で、福井城址や一乗谷朝倉氏遺跡といった歴史的名所も豊富です。都市としての利便性と落ち着いた住環境を兼ね備え、安心感のある暮らしを思い描ける自治体です。
回答者からは、「自然と生活環境のバランスが良い印象があります」（30代女性／北海道）、「程よく都会で目が行き届いていると感じるから」（50代女性／埼玉県）、「治安維持がしっかりされていそうなため」（20代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)