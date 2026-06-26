【ひらがなクイズ】軽食、パズルゲーム、海岸のブロック…共通するひらがなは？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人気のメニュー、名作ゲーム、独特な形状をした構造物という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ぽ□□
□□りす
□□らぽっど
ヒント：ハンバーガーの付け合わせとして非常になじみ深い大人気のサイドメニュー。さまざまな形のピースを隙間なく横一列に揃えて消していく、落ち物パズルの元祖。そして、4つの足が出っ張ったような形をしており波しぶきが立つ場所に置かれる消波用のブロックを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「てと」を入れると、次のようになります。
ぽてと（ポテト）
てとりす（テトリス）
てとらぽっど（テトラポッド）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、世界中で人気のスナックから、デジタルエンターテインメントの代表格、さらには防災や環境を維持する海岸のインフラまでを網羅しました。日常のさまざまなシーンにある身近な言葉が、同じ音で結ばれている驚きを感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人気のメニュー、名作ゲーム、独特な形状をした構造物という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぽ□□
□□りす
□□らぽっど
ヒント：ハンバーガーの付け合わせとして非常になじみ深い大人気のサイドメニュー。さまざまな形のピースを隙間なく横一列に揃えて消していく、落ち物パズルの元祖。そして、4つの足が出っ張ったような形をしており波しぶきが立つ場所に置かれる消波用のブロックを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：てと正解は「てと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てと」を入れると、次のようになります。
ぽてと（ポテト）
てとりす（テトリス）
てとらぽっど（テトラポッド）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、世界中で人気のスナックから、デジタルエンターテインメントの代表格、さらには防災や環境を維持する海岸のインフラまでを網羅しました。日常のさまざまなシーンにある身近な言葉が、同じ音で結ばれている驚きを感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)