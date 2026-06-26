「超理想」くみっきー、“家事・育児の役割分担”公開！ 「料理に寝かしつけまでできちゃうパパ最高」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは6月24日、自身のInstagramを更新。「我が家のリアルな、家事・育児の役割分担」を動画で公開し、反響を呼んでいます。
【動画】くみっきーの“我が家の役割分担”
また、「共働きで、まもなく3人目の育児を迎える我が家 バタバタすぎる毎日だけど、 何より大切にしたいところは、子どもたちのメンタルケアだなぁと気がついた！」と、家族への思いを温かくつづっています。
ファンからは、「くみっきー、旦那さん素敵です」「羨ましいです〜」「仲良しなのが伝わってすごく癒されます」「素敵なパパママ」「ふたりで上手く分担してるって感じですねさすが」「超理想」「仲良く分担されてるのが伝わってきます」「本当に素敵な家族」「みんなこんな幸せならいいのに」「料理に寝かしつけまでできちゃうパパ最高すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【動画】くみっきーの“我が家の役割分担”
「みんなこんな幸せならいいのに」くみっきーさんは「みなさんのお家はどんな感じ？？ 今日は質問箱でもたくさんいただいていた、我が家のリアルな、家事・育児の役割分担をまとめてみました」とつづり、1本の動画を投稿しています。「仕事も育児もチーム戦！我が家の役割分担」と題し、Q&A形式で夫婦の分担を楽しく紹介。「朝の子ども達の支度」はくみっきーさん、「子ども達の送り迎え」は夫婦で“デート気分”など、リズミカルに答えています。
ファンからは、「くみっきー、旦那さん素敵です」「羨ましいです〜」「仲良しなのが伝わってすごく癒されます」「素敵なパパママ」「ふたりで上手く分担してるって感じですねさすが」「超理想」「仲良く分担されてるのが伝わってきます」「本当に素敵な家族」「みんなこんな幸せならいいのに」「料理に寝かしつけまでできちゃうパパ最高すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
家族との日常を披露5日には「最近のいろいろ」と、家族との日常を公開していたくみっきーさん。コメントでは、「なんて素敵な日常だこと」「ラップ？ぐるぐる巻きがツボ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)