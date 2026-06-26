点心やナポリタン、パン飲みまで--横浜グルメを味わう旅へ【OMO7横浜 by 星野リゾート宿泊レポ】
"横浜グルメ"といえばなにが思い浮かぶだろうか。2026年春、神奈川県横浜市・JR関内(かんない)駅前に開業したホテル「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」では、港町・横浜ならではの食文化にも出会うことができた。
○ブランド初登場の「OMOベーカリー」で"パン飲み"
注目はなんといってもOMOブランド初の形態となる「OMOベーカリー」。店内で焼き上げたパン約30種がずらりと並ぶ。人気商品はカレー伝来の地である横浜にちなんだ特製のカレーパン5種(各360円〜480円)。なかみはスパイスがすべて異なる、ホテルレストランのつくるこだわりのカレーだそう。一番人気は「ビーフカレーパン」(390円)。「キッズカレーパン」(360円)は見た目もニッコリかわいい。
約30種類からパンを選べる「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」2階の「OMOベーカリー」
人気の特製カレーパン
「キッズカレーパン」(360円)
夜は、パンをおつまみや料理として楽しみながらお酒を飲む「パン飲み」をぜひ楽しみたい。
「パン飲みプレートとお好きなワインのセット」(1,700円)は、「ごろっと苺とトマトのブルスケッタ」「ワイン泥棒のチーズトースト」のうち好きなプレート一皿とワイン一杯を選べる。今回は「ワイン泥棒のチーズトースト」とスパークリングワインをチョイス
ワイン各種から好きな1杯を
宿泊者以外も利用OKなので、カフェとして気軽なホテル体験にもぴったりだ。
「スペシャルラテ」(600円)
○朝食ビュッフェには点心やお粥も
「OMOダイニング」では、宿泊者限定で新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(大人4,000円、小人2,000円)を提供。
「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」2階の「OMOダイニング」
パンや卵料理、サラダ、フルーツといった定番メニューはもちろん、蒸し立ての点心など横浜らしさが楽しめるライブキッチンも。
新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(宿泊者限定/大人4,000円、小人2,000円)
横浜らしさが楽しめるライブキッチン
蒸し立ての点心をかわいらしいミニせいろで
パンは「OMOベーカリー」とは違うメニューラインナップ、食べ比べしたい
星野リゾートの施設ではおなじみの彩り豊かなフレーバーウォーター
○創作中華から横浜らしいナポリタンまで幅広く
この「OMOダイニング」、夜(17時30分〜21時)は誰でも予約不要で利用できる。メニューはオマール海老の麻婆ポットパイや、スパイシーなラムを包んだ赤の餃子など創作中華を中心に、横浜らしいナポリタンやドリアなどの洋食も提供している。
創作中華や横浜らしい洋食をアラカルトで
「蒸し鶏のネギソース」(950円)
「クラフトビール"Yokohama XPA"」(1,000円)
「クラシック・ナポリタン 目玉焼きのせ」(1,500円)
「赤と白の餃子セット」(1,500円)
「オマール海老の麻婆ポットパイ」(1,800円)
ホテル開業とともに誕生した新たな横浜グルメからも、港町の「ハマイズム」を感じてみてはいかがだろうか。
取材協力: 星野リゾート
○ブランド初登場の「OMOベーカリー」で"パン飲み"
注目はなんといってもOMOブランド初の形態となる「OMOベーカリー」。店内で焼き上げたパン約30種がずらりと並ぶ。人気商品はカレー伝来の地である横浜にちなんだ特製のカレーパン5種(各360円〜480円)。なかみはスパイスがすべて異なる、ホテルレストランのつくるこだわりのカレーだそう。一番人気は「ビーフカレーパン」(390円)。「キッズカレーパン」(360円)は見た目もニッコリかわいい。
人気の特製カレーパン
「キッズカレーパン」(360円)
夜は、パンをおつまみや料理として楽しみながらお酒を飲む「パン飲み」をぜひ楽しみたい。
「パン飲みプレートとお好きなワインのセット」(1,700円)は、「ごろっと苺とトマトのブルスケッタ」「ワイン泥棒のチーズトースト」のうち好きなプレート一皿とワイン一杯を選べる。今回は「ワイン泥棒のチーズトースト」とスパークリングワインをチョイス
ワイン各種から好きな1杯を
宿泊者以外も利用OKなので、カフェとして気軽なホテル体験にもぴったりだ。
「スペシャルラテ」(600円)
○朝食ビュッフェには点心やお粥も
「OMOダイニング」では、宿泊者限定で新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(大人4,000円、小人2,000円)を提供。
「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」2階の「OMOダイニング」
パンや卵料理、サラダ、フルーツといった定番メニューはもちろん、蒸し立ての点心など横浜らしさが楽しめるライブキッチンも。
新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(宿泊者限定/大人4,000円、小人2,000円)
横浜らしさが楽しめるライブキッチン
蒸し立ての点心をかわいらしいミニせいろで
パンは「OMOベーカリー」とは違うメニューラインナップ、食べ比べしたい
星野リゾートの施設ではおなじみの彩り豊かなフレーバーウォーター
○創作中華から横浜らしいナポリタンまで幅広く
この「OMOダイニング」、夜(17時30分〜21時)は誰でも予約不要で利用できる。メニューはオマール海老の麻婆ポットパイや、スパイシーなラムを包んだ赤の餃子など創作中華を中心に、横浜らしいナポリタンやドリアなどの洋食も提供している。
創作中華や横浜らしい洋食をアラカルトで
「蒸し鶏のネギソース」(950円)
「クラフトビール"Yokohama XPA"」(1,000円)
「クラシック・ナポリタン 目玉焼きのせ」(1,500円)
「赤と白の餃子セット」(1,500円)
「オマール海老の麻婆ポットパイ」(1,800円)
ホテル開業とともに誕生した新たな横浜グルメからも、港町の「ハマイズム」を感じてみてはいかがだろうか。
取材協力: 星野リゾート