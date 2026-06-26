【THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展】 開催期間：10月30日～12月24日 開催場所：渋谷BEAM 4F BEAMギャラリー

東北新社は、展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」を10月30日より開催する。期間は12月24日まで。

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」は、カプコンのサバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズ初の大型展覧会。30年間にわたり築き上げてきた大胆かつ緻密な世界観、主人公が経験した事件や直面した恐怖を空間・映像・造形で追体験できる。

今回、シリーズの世界を体感できるシアターコンテンツ「THE WORLD OF BIOHAZARDシアター」、開発資料の数々を一挙に集約した「恐怖のエビデンス」、主人公の勇姿を豊富な情報量で展示する「対峙する者たちの記憶」といった展示情報の一部が公開。また、限定特典付きチケットや「バイオハザードポータル」会員限定の先行抽選販売の実施も決定した。

展示情報の一部を解禁！

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」は「バイオハザード」シリーズが30年間にわたり築き上げてきた大胆かつ緻密な世界観が広がり、主人公が経験した事件や直面した恐怖を空間・映像・造形で追体験できる展覧会。「バイオハザード」を構築する要素がリアルなサイズ感で表現され、まるでゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を提供する。

THE WORLD OF BIOHAZARDシアター

展覧会のオープニングとして、シリーズの世界を体感できるシアターコンテンツ。歴代のシーンが大画面で広がり、世界観への没入と高揚感を高める。

恐怖のエビデンス

「バイオハザード」シリーズを通じて重要な感染要素である「ウイルス」「寄生生物」「菌」をテーマに、開発資料の数々を一挙に集約。また、細部までこだわったヴィランたちの等身大造形を間近で楽しめる。

対峙する者たちの記憶

ヴィランに立ち向かう主人公にフィーチャーしたエリアでは、初登場から最新作まで幾多の死地をくぐり抜けてきた勇姿を豊富な情報量で展示。ザ・ガールの手が背後から忍び寄るグレース・アッシュクロフトの等身大フォトスポットも会場で体験できる。

限定特典「歴代パッケージ額装ピンズセット」付きチケット販売決定！

通常チケットのほか、展覧会ロゴを中心にあしらい、「バイオハザード」シリーズの22タイトルを配置した本イベント限定額装ピンズセットが付属した特別チケットを販売。第1作目から最新作『バイオハザード レクイエム』だけではなく、ナンバリングタイトルの間を繋ぐ名作『バイオハザード リベレーションズ』などの作品も収録している。

限定2,500個を抽選にて販売予定。数量限定のため、無くなり次第終了となる

先行抽選販売／一般販売

7月3日10時より「CAPCOM ID」への登録及び「バイオハザードポータル」に登録しているユーザーを対象に、チケット先行抽選申し込みを実施。期間は7月19日23時59分までとなっている。

また、一般販売チケットは「チケットぴあ」にて7月30日10時より販売予定となっている。

先行抽選販売

一般発売チケット

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