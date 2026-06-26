ロッテは26日、オフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵株式会社と昨年に続き「熱中症対策パートナー」を締結することになったと発表した。

今年は対象試合を23試合に拡大し、ZOZOマリンスタジアム来場者の熱中症対策として、6月27日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）を皮切りに、8月27日までのホーム開催試合の計23試合を対象として、マリーンズストアミュージアム店前に「ロックアイス®チャージスポット」が設置され、氷のうを持参者へ熱中症対策・アイシング用の氷（ロックアイス®）を配布する企画を実施する。

また今回の企画実施に伴い、6月26日からマリーンズストアミュージアム店にて、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK」のロゴ入り氷のうを販売。BLACK SUMMER WEEKをイメージしたおしゃれなデザインとなっている。

▼ 「ロックアイス®チャージスポット」概要

内容：ご持参いただいた氷のうに熱中症対策・アイシング用の氷を約200gお入れします。配布時間内であれば何回でも利用可能。氷の提供は1名様1回につき氷のう1つ分まで

対象試合：6月27日（土）・28日（日）ソフトバンク戦、7月7日（火）〜8日（水）日本ハム戦、7月10日（金）〜12日（日）オリックス戦、7月18日（土）〜20日（月・祝）ソフトバンク戦、7月22日（水）・23日（木）楽天戦、8月4日（火）・8月5日（水）西武戦、8月7日（金）〜8月9日（日）オリックス戦、8月21日（金）〜8月23日（日）日本ハム戦、8月25日（火）〜8月27日（木）ソフトバンク戦、計23試合

時間：開場1時間前から試合開始1時間まで

場所：マリーンズストアミュージアム店前（外周）

注意事項：

・涼を取っていただくための氷のため、飲料・飲食用ではない

・氷が無くなり次第終了

・氷のう以外の入れ物（ビニール袋等）への提供はお断り

・使用後の水はトイレ等の洗面台へ捨ててください

・期間内でも天候、気温などによって予告なく終了する場合があり